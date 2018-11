. I ricorsi presentati dal Palermo e dal patron della società siciliana sono stati parzialmente accolti. Per la società di viale del Fante l'ammenda è stata rideterminata in 5 mila euro (era 10 mila), mentre per Zamparini l’inibizione nei limiti del presofferto, oltre a un’ammenda di 5 mila euro. La sanzione era scattata a seguito delle dichiarazioni lesive rilasciate da Zamparini nei confronti di Federico La Penna, arbitro del match playoff contro il Frosinone.“Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 novembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:II COLLEGIOProf. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Dott. Luigi Caso – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.2. RICORSO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO (ALL’EPOCA DEI FATTI SOCIO E “PATRON” DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 E 5, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 640/1378 PF 17-18 GP/GT/VDB DEL 16.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 20/TFN del 28.9.2018)3. RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTÀ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 640/1378 PF 17-18 GP/GT/VDB DEL 16.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 20/TFN del 28.9.2018La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 li accoglie parzialmente e ridetermina le sanzioni come segue:– Sig. Zamparini Maurizio inibizione nei limiti del presofferto e ammenda di € 5.000,00;– US Città di Palermo SpA ammenda di € 5.000,00.Dispone restituirsi le tasse reclamo.IL PRESIDENTE Sergio SantoroPubblicato in Roma il 14 novembre 2018IL SEGRETARIO Antonio Di SebastianoIL PRESIDENTE Gabriele Gravina”.