E' il duro mestiere degli assist man rosanero Aleksandar Trajkovski e Nicolas Haas che però fino ad ora ha portato a ben otto marcature utili a scalare la classifica e raggiungere la vetta del campionato di serie B. Il macedone e lo svizzero in queste prime dodici giornate di campionato hanno dato vita ad un vero e proprio inseguimento nella classifica dei suggeritori, che al momento vede il pescarese Memushaj leader incontrastato con ben sette assist, che li vede attualmente appaiati rispettivamente a quota quattro. Anche nell'ultima sfida contro il Pescara i due sono stati grandi protagonisti entrando in maniera decisiva nei gol realizzati da Puscas e Murawski con in particolar modo la verticalizzazione dell'ex Atalanta per il rumeno, in occasione della rete che ha aperto le danze, di pregevolissima fattura.gara dopo gara sempre più decisivo quello degli assist da parte di Trajkovski (per lui anche tre gol realizzati fino ad ora, ndr) e Haas, che al contrario a dispetto dei tanti assist non ha ancora trovato la sua prima gioia personale, che spesso decidono di rifornire i propri compagni nelle stesse gare. E' accaduto appunto contro il Pescara ma anche nelle sfide contro Foggia e Perugia, con Bruno Tedino ancora in panchina, ed il tecnico Roberto Stellone si augura di veder lottare almeno fino alla fine del campionato i suoi giocatori per superarsi in questa speciale classifica in cui i due rosanero sono appaiati anche a Kragl del Foggia e Bruno Martella del Crotone.in prestito dall'Atalanta l'obiettivo è ovviamente la promozione in serie A, che passerà anche dalle loro prestazioni, ma anche la classifica degli assist man di tutti i tempi rosanero che al momento vede per quanto riguarda il campionato cadetto gli undici assist della passata stagione realizzati da Igor Coronado, stessa cifra fatta segnare da Franco Vazquez nell'ultimo anno della promozione rosanero, seguiti dai dieci di Barreto e Paulo Dybala mentre i tredici suggerimenti di Miccoli in A restano un record più che complicato al momento da eguagliare.