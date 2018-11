ma guai a dirlo al tecnico del Palermo, vi risponderà dicendo che non c'è nulla di magico da parte sua e che il segreto della scalata dei rosanero alla vetta del campionato sta in una squadra che ha una grandissima predisposizione al sacrificio e, sopratutto, una panchina in grado di poter cambiare le sorti di ogni match. I risultati danno ragione al tecnico romano che, in appena sei gare dal suo ritorno alla guida della formazione siciliana, ha conquistato ben sedici punti, in luogo degli otto che aveva trovato dopo le prime cinque giornate targate Bruno Tedino, trasformando nell'approccio e nell'intensità una squadra che fino a quel momento aveva si il miglior organico del campionato cadetto ma non riusciva a dimostrare tutto il proprio potenziale.è proprio quella voglia di non mollare fino all'ultimo, che già i rosanero avevano dimostrato durante il precampionato ad esempio in Coppa Italia contro il Vicenza con la doppietta di Rajkovic o sempre in campionato contro la Cremonese in casa per il pareggio per 2-2 firmato Mazzotta o l'inutile gol della bandiera di Moreo contro il Brescia nel 2-1 del 'Rigamonti', aggiungendo però la variabile delle sostituzioni nel secondo tempo che fino ad ora non hanno mai tradito l'allenatore del club di viale del Fante. Su sei gol realizzati a ridosso del 90' quattro infatti sono arrivati da giocatori subentrati dalla panchina (due Puscas contro Lecce e Cosenza e uno a testa rispettivamente per Murawski e Moreo) che hanno certificato la vittoria al triplice fischio.contro il Crotone e il pareggio di Struna con il Venezia il conto totale delle reti realizzate in 'zona Stellone' raggiunge il numero di sei. Un fattore decisivo che le dirette concorrenti dei rosanero non riescono a sfruttare con la stessa metodicità e costanza e che ha permesso a Puscas e compagni di scalare agevolmente la classifica e installarsi in prima posizione prima ancora del mese di dicembre. Adesso per Stellone ci sarà da confermarsi nelle prossime gare contro avversari altrettanto ostici come il Pescara, archiviato con un netto 3-0, con Hellas Verona e Benevento che attendono i siciliani dopo la pausa per le nazionali che priverà il tecnico di ben sei elementi (Nestorovski, Trajkovski, Struna, Puscas, Aleesami ed Embalo) impegnati in giro per il mondo con le proprie rappresentative.