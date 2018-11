Il centravanti macedone, capitano della formazione rosanero fin dalla passata stagione, sembra aver goduto alla grande del cambio in panchina, con il ritorno di Roberto Stellone al posto di Bruno Tedino. Cinque i gol finora realizzati da Nestorovski, che in un'intervista rilasciata per il Corriere dello Sport sottolinea l'importanza di aver agguantato la vetta della classifica: "Questo primo posto in classifica è un punto di partenza. Dobbiamo fare tesoro dello scorso anno quando a dicembre tutti ci davano per promossi. Siamo sulla buona strada ma questa strada è lunga ed insidiosa. La squadra è migliorata rispetto a prima, abbiamo più fame e una rabbia positiva che riusciamo a dimostrare fino all’ultimo minuto".per i rosa e in particolare per Nestorovski, il quale svela che proprio il dolore provato allo "Stirpe" sta dando grandi stimoli alla formazione rosanero per ritentare l'assalto alla serie A, sfumato proprio nella finale playoff persa contro la compagine ciociara: "L’anno scorso abbiamo perso troppi punti nei minuti finali, la beffa è sempre dietro l’angolo. Ora la situazione si è ribaltata perché non si molla mai. Non voglio parlare di quello che è successo a Frosinone ma, dal magazziniere al patron, dalla sera del 16 giugno non abbiamo che quell’obiettivo in testa e daremo l’anima per conquistarlo"., Nestorovski riesce a spendere solo parole positive per il suo allenatore, il quale sembra aver rigenerato lui ma anche tutti gli altri componenti del reparto offensivo. Prova ne sia la scelta di schierare, dal primo minuto e contemporaneamente, il macedone al fianco del connazionale Trajkovski, Falletti e Puscas contro il Pescara: "Stellone è preparato e sa farsi volere bene è molto aperto al dialogo e per noi calciatori è semplice comprendere e mettere in atto le sue idee. Ognuno di noi è motivatissimo, chi entra in corsa sa che possono bastare pochi minuti per essere decisivi e questo rende lo spogliatoio più forte e compatto"., pur essendo molto felice di restare a Palermo, tanto da mettersi alle spalle tutto ciò che è stato detto sul suo conto durante l'estate scorsa: "Lo ammetto: sono rimasto perplesso quando in occasione della prima amichevole non è toccato a me indossare la fascia di capitano. Acqua passata, non voglio pensarci. Sono stato definito addirittura ‘il re degli scontenti’. Ora mi viene da sorridere ma in quel periodo mi ha fatto male. Non mi sono mai sentito insoddisfatto di Palermo, semplicemente perché io e la mia famiglia siamo felici di vivere in questa splendida città che ormai consideriamo la nostra casa. Normale che se fosse arrivata un’importante offerta dalla Serie A l’avrei valutata insieme alla società. Così non è stato, dunque sono lieto di essere essere rimasto".