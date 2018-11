, dalle mani di Maurizio Zamparini a quelle del gruppo internazionale quotato nel mercato azionario di New York, il cui nome e le cui sembianze restano ancora nell'ombra, nel merito di quell'accordo di riservatezza mai rispettato in passato, nelle precedenti trattative. Ed ecco dunque che spunta la figura di Maurizio Belli, considerato da fonti vicine alla trattativa come l'advisor di questo affare. Belli è un nome assai conosciuto nell'alta finanza a livello internazionale, visto che, come si legge stamani sul Giornale di Sicilia, da oltre 25 anni lavora nel ramo del risk management. La sua presenza potrebbe essere legata alle difficoltà nel reperire un personaggio che faccia da presidente del Palermo, ma il suo ruolo sembra andare ben oltre questo compito, visto che con ogni probabilità sarà lui a porre tutte le firme del caso per rendere ufficiale il passaggio di proprietà del club rosanero.