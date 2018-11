al prossimo campionato di serie A2. Grandi prestazioni e tre vittorie in altrettante partite per la formazione allenata da coach Zoran Mustur nel quadrangolare disputato alla Piscina Comunale del capoluogo siciliano contro Cus Messina, Muri Antichi Catania e Auditore Crotone, tutte e tre prossime protagoniste del campionato cadetto. Per l'allenatore montenegrino è stata anche l'occasione per vedere all'opera, in una serie di test attendibili, quelli che con ogni probabilità saranno i protagonisti con la calottina Telimar nel prossimo campionato. Dai giocatori "locali" che si sono affermati con questa squadra, come i vari Lo Cascio e Galioto oltre all'assente Di Patti, che si stanno amalgamando con i giocatori ingaggiati durante l'estate, in particolare il nuovo portiere Lamoglia, Migliaccio e il croato Saric., Live Sicilia Sport ha ascoltato in esclusiva le dichiarazioni e le ambizioni del patron Marcello Giliberti. Il numero uno dei circolo dell'Addaura ci ha svelato la sua soddisfazione per il roster che è stato costruito e che sta lavorando ormai da un paio di mesi tra palestra e piscina, per costruire una stagione importante: "Ci sono quelli che ritenevamo già pronti per fare un campionato ambizioso, e che fanno parte a pieno titolo del gruppo. Poi contiamo su altri ragazzi in prospettiva, abbiamo anche tre squadre palermitane in serie B in cui poter cedere in prestito i nostri giovani e farli crescere senza stress. La prima squadra quest'anno lavora bene, mixando forti giocatori locali con vere eccellenze che arrivano da fuori. I nostri giovani si sono calati in questo gruppo in maniera convinta. Il programma è gratificante, mister Mustur lo sta orchestrando al meglio. La sua storia la esprime anche semplicemente parlando, e riesce ad avere un gran seguito da parte della squadra, che sta lavorando bene".nella stagione che inizierà il prossimo 24 novembre, con la prima giornata di campionato. Giliberti, nel corso dell'intervista svela che c'è stata una crescita generale del livello delle altre squadre del girone in cui i suoi saranno impegnati, tanto da rendere difficile disegnare una griglia di squadre in corsa per la promozione: "Abbiamo strutturato una squadra importante per fare un campionato importante, e il girone Sud è particolarmente complicato perchè molte squadre hanno allestito roster di grande livello. Ad esempio Salerno che ha sfiorato la promozione l'anno scorso, ma anche il Latina che ha fatto grandi acquisti e altre come Roma Vis Nova e Pescara. Ci sono tante squadre in grado di lottare per i playoff, il livello del girone Sud è molto più alto rispetto a quello del girone Nord. In serie A1 è venuta fuori una carenza di risorse, dettata dal fatto che ci sono difficoltà a reperire sponsor, mentre si sono scatenate e attrezzate le squadre del girone Sud di A2. Non ci sono squadre cuscinetto, tutte sono in grado di poter vincere contro chiunque. Noi saremo in condizione di dire la nostra".