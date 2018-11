, e soprattutto nei confronti dei colori rosanero, andrà in scena nel prossimo weekend. È stata infatti organizzata una nuova edizione del Rosanero in Fest, la manifestazione che quest'anno troverà spazio nel Padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo. E il filone di questa bella organizzazione seguirà quanto si è visto nelle precedenti edizioni, che al centro del proprio interesse hanno avuto il Palermo calcio e per l'appunto i colori sociali del club di viale del Fante. Tra gli stand verranno esposte centinaia di maglie, sciarpe, figurine storiche e altri cimeli legati alla storia, recente e un po' più indietro nel tempo, della formazione rosanero. Un vero e proprio museo della storia rosanero che consentirà ai tifosi più o meno giovani di fare un grande tuffo nei ricordi di questi 118 anni di storia del club., proprio durante la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali. E questo potrebbe agevolare anche la presenza di almeno un tesserato della formazione guidata da Roberto Stellone, com'è già successo nella scorsa edizione organizzata nel piazzale antistante lo stadio "Renzo Barbera", che ha visto l'intervento dell'allora presidente Giovanni Giammarva. Si tratterà anche di un'occasione per i tifosi rosanero - come si legge in un comunicato diffuso nei giorni scorsi dagli ultras - per ripercorrere la storia rosanero tra oggetti, video, curiosità, e per rivivere i momenti salienti della storia vecchia e recente, oltre che per rimarcae l'appartenenza e l'orgoglio di tifare Palermo. Un modo per trasmettere questa passione ai più piccoli, che saranno coloro i quali dovranno tramandare questa passione ai tifosi del domani., i colori rosanero saranno protagonisti anche nel prossimo weekend con la "Rosanero in Fest". Un evento al quale ogni tifoso del club di viale del Fante davvero non può mancare.