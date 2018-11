, cinque vittorie ed un pareggio per prendersi la testa del campionato dal sesto posto (lasciato da Bruno Tedino alla quinta giornata dopo la sconfitta con il Brescia fino ad ora unica macchina sul campionato, ndr) e fino ad ora scelta azzeccata quella del ritorno di Roberto Stellone sulla panchina rosanero da parte della dirigenza del Palermo. Un percorso coronato con la rincorsa al Pescara, prima inseguito, poi agganciato e infine solo ieri superato definitivamente con un gara in meno disputata e un'immensa prova di forza a dimostrare che la formazione siciliana quest'anno non ha intenzione di lasciarsi sfuggire quella promozione in serie A che doveva arrivare già l'anno scorso e che solo il destino ha deciso prendesse una strada diversa.è ancora una volta la vittoria di un gruppo che riesce a cambiare faccia per la sesta volta consecutiva con Stellone ma raggiunge sempre il medesimo risultato ancora una volta con gli uomini provenienti dalla panchina. E' successo ieri con Murawski e Moreo, bravi a farsi trovare pronti nei minuti finali che il tecnico romano gli ha concesso, decisivi nello spegnere le residue speranze di rimonta da parte degli ospiti che comunque nella ripresa erano riusciti a cingere d'assedio l'area di rigore rosanero. Nel confronto con una diretta concorrente per la promozione i padroni di casa avevano sbloccato le ostilità con un altro gol di George Puscas, che gara dopo gara entra sempre più in sintonia con i partner d'attacco e con i movimenti richiesti dal proprio allenatore, con il rumeno che ha trovato il suo secondo gol consecutivo al 'Barbera' (tre in totale fino ad ora quelli dell'ex Inter) che da qui a fine anno potrebbe ritrovarsi a lottare con il collega Nestorovski per il titolo di capocannoniere della B.quasi perfetta della nelle mani di Stellone perchè rispetto al Palermo preso in mano nel finale della passata stagione, e portato comunque in finale play off con lo stesso gioco, quello di quest'anno ha una convinzione diversa in tutto il suo gruppo che vuole cancellare al più presto la delusione dell'epilogo di Frosinone e riscrivere tutti i record dei siciliani nel campionato cadetto. Non sarà facile far meglio del Palermo di Iachini che concluse con 86 punti con i vari Dybala, Belotti e Vazquez ma questa squadra con l'ampia rosa a disposizione e la qualità in tutti i reparti può avvicinarsi parecchio ai numeri fatti segnare da quella squadra che iniziò allo stesso modo stentando ma quando iniziò ad inanellare risultati su risultati trovò solidità e certezze di essere la squadra più forte dell'intero campionato. Allo stesso modo il Palermo visto fino ad ora non sembra aver rivali ma occhio a non sottovalutare i prossimo impegni contro Hellas Verona e Benevento, superati anche questi ostacoli infatti sapremo se i rosa sono davvero imbattibili.