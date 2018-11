, ma che potrebbero finalmente essere unite in un concetto che presto dovrebbe diventare realtà. Una nuova e improvvisa accelerazione che sembra poter portare alla stretta definitiva per vedere Maurizio Zamparini pronto a cedere l'intero pacchetto azionario in suo possesso, non prima di aver regolarizzato la posizione economica del club di viale del Fante. Stando a quanto si legge su Mediagol.it, infatti, lo stesso Zamparini è intervenuto in prima persona nella trattativa con un gruppo quotato nel mercato azionario di New York, che sarebbe pronto a rilevare il 100% del Palermo calcio, in luogo del 70% di cui si era parlato nei giorni scorsi almeno nei principali quotidiani. L'imprenditore friulano si sarebbe visto imporre, come condizione principale per completare l'affare, la regolarizzazione della posizione di Alyssa, il gruppo con sede legale in Lussemburgo che fa capo proprio a Zamparini., e lo stesso Zamparini avrebbe visto impegnarsi i futuri compratori nel mettere in pratica i capisaldi delle sue intenzioni, almeno nelle precedenti trattative mai tramutate in cessione. Si è dunque parlato sia di nuovo stadio e di centro sportivo per la formazione rosanero, ma anche della possibilità di aprire all'ingresso nel pacchetto societario di nuove figure imprenditoriali a livello locale. Ecco che, nella trattativa tra il gruppo quotato in borsa e Zamparini (con team di legali al seguito) subentra nel ruolo di "supervisore" la figura di Alessandro Albanese, presidente di Sicindustria Palermo, il quale aveva fatto parlare di sè all'inizio dell'autunno quando rese nota l'adesione del Palermo calcio a Sicindustria, l'associazione dei principali imprenditori della città. Una presenza cruciale proprio per consentire l'avvio dei lavori per le nuove infrastrutture del club., con ogni probabilità provenienti dagli Stati Uniti. L'intesa tra le parti sembra esserci, con la percentuale del 100% delle quote societarie che sembra aver rappresentato lo scatto in avanti per arrivare alla stretta di mano finale. In ogni caso, la settimana chiusa con la scalata in testa alla classifica di serie B sembra aver lasciato spazio a una nuova settimana, probabilmente ancor più dolce per i tifosi del Palermo.