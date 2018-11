A disp: 12 Avogadri, 22 Pomini, 4 Accardi, 9 Moreo, 11 Embalo, 14 Salvi, 18 Chochev, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 31 Pirrello, 35 Murawski.

All: Roberto Stellone.

PESCARA: 1 Fiorillo, 14 Balzano, 5 Gravillon, 2 Campagnaro, 31 Ciofani, 8 Memushaj, 16 Brugman (cap.), 10 Machin, 19 Marras, 7 Mancuso, 26 Antonucci.

A disp: 12 Kastrati, 21 Farelli, 3 Del Grosso, 6 Scognamiglio, 9 Monachello, 15 Elizalde, 20 Palazzi, 23 Perrotta, 25 Crecco, 28 Melegoni, 29 Del Sole.

Allenatore: Giuseppe Pillon.

ARBITRO: Livio Marinelli (Tivoli)

26' Trajkovski tira da fuori, pallone teso ma lontano dalla porta difesa da Fiorillo.24' Campagnaro ci prova da fuori, Brignoli stavolta deve rifugiarsi in corner.19' Machin conclude da fuori area, palla debole che Brignoli para con facilità.16' Trajkovski prova da fuori area con la solita conclusione a giro che esce di poco a lato.Dopo dieci minuti di silenzio la curva Nord torta a spingere la propria squadra con i consueti cori.7' Ci prova Haas duettando con Trajkovski in area ma il macedone viene fermato sul più bello.Curva Nord che non intona cori in ricordo delle vittime con degli striscioni esposti 'Piange Palermo ricordando i suoi figli' e 'Il nostro silenzio è un grido di dolore'.Batte il Pescara,Prima del fischio iniziale si rispetterà un minuto di silenzio per le vittime del maltempo della settimana scorsa.Squadre in campo per il calcio d'inizio!Stellone schiera il 4-4-2 con Nestorovski e Puscas in attacco con Falletti e Trajkovski esterni. Il Pescara risponde con Antonucci con Mancuso e Marras a supporto.1 Brignoli, 2 Bellusci, 6 Struna, 5 Rajkovic, 19 Aleeami, 20 Falletti, 8 Jajalo, 32 Haas, 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.), 29 Puscas.