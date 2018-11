Sono felicissimo per la vittoria e lo spirito messo in campo e contro un Pescara pericoloso e gioca un bel calcio. Ci siamo calati nella maniera giusta e se vai a rischiare con la difesa a tre poteva andare diversamente. Falletti e Trajkovski gara di sacrificio così come anche quelli che sono entrati dalla panchina. Noi abbiamo preparato questa partita contro un Pescara che lascia i tre attaccanti alti quindi noi dovevamo essere bravi a togliere profondità non concedendo niente nelle loro ripartenze. Nella ripresa abbiamo rischiato poco pur concedendo qualcosa".

e Roberto Stellone è ovviamente soddisfatto alla fine del match: "anche se non immaginavo di raggiungere il primato in così poco tempo, merito dei ragazzi che hanno lavorato benissimo. Oggi hanno segnato Murawski e Moreo e Nestorovksi anche se non ha fatto gol ha giocato una gara di sacrificio. Noi abbiamo tirato circa dieci volte e messo sotto un avversario che gioca bene".e chi gioca fa benissimo. Oggi ci mancavano Rispoli e Salvi ma Bellusci ha giocato una grande partita. Sto allenando un gruppo fatto di grande giocatori ed il mio obiettivo quando siamo arrivati è quello di riprenderci quello che avevamo perso l'anno scorso".