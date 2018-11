PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Balzano, Campagnaro, Gravillon, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Antonucci, Marras; Mancuso. All: Pillon.

Questa sera Palermo e Pescara si giocheranno la leadership della classifica di serie B e una grossa fetta di motivazione per puntare alla promozione diretta alla A. Chi si aggiudicherà i tre punti messi in palio dalla gara in programma al 'Barbera' infatti potrà acquisire la convinzione di essere la squadra più forte del torneo cadetto ed affrontare il resto del campionato con una mentalità ancor più positiva. Roberto Stellone, che da quando è arrivato sulla panchina dei rosanero non ha ancora perso una gara, non vuole certo fermarsi contro gli abruzzesi di Pillon e sa che dovrà schierare una formazione offensiva per portarsi a casa la vittoria contro un Pescara che ha dimostrato di non mollare con nessun e anzi esprimere fino ad ora il miglior gioco del campionato.Il tecnico romano sembrerebbe orientato ad abbandonare per ora la difesa a tre che contro un avversario veloce come il Pescara mette in difficoltà la retroguardia e quindi tornerà a quella a quattro con l'assenza contemporanea di Rispoli e Salvi sulla fascia destra. Al loro posto Bellusci si adatterà nel ruolo di terzino con Struna e Rajkovic centrali e Aleesami sulla fascia sinistra. A centrocampo scelte fatte con tre uomini, Jajalo che avrà ai lati Haas e Fiordilino, mentre sulla trequarti con il compito di rifornire Nestorovski e Puscas ci sarà Falletti.Pillon vuole da parte dei suoi una gara aggressiva con un pressing alto per tenere lontano il Palermo dalla propria area di rigore. Ecco allora che gli abruzzesi scenderannno in campo con un 4-3-3 con Balzano, Campagnaro, Gravillon e Del Grosso davanti a Fiorillo. Centrocampo esperto con Memushaj e Brugman con il giovane Machin mentre in attacco Antonucci e Marras a sostegno della punta centrale Mancuso cannoniere di serie B in coabitazione con Donnarumma del Brescia.Brignoli; Bellusci, Rajkovic, Struna, Aleesami; Jajalo, Haas, Fiordilino; Falletti; Nestorovski, Puscas. All: Stellone.Livio Marinelli di Tivoli.