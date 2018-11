BRIGNOLI 6 Uscite sicure e precise per l'ex Benevento che si guadagna ancora una volta gli applausi del pubblico.BELLUSCI 6,5 Una gara gladiatoria per il difensore che combatte su ogni pallone e ha la meglio sugli avversari.RAJKOVIC 6,5 Nessuna difficoltà per il serbo che controlla su tutti gli attaccanti pescaresi.STRUNA 6,5 Partecipa all'ottima prestazione di gruppo con una gara attenta e precisa.ALEESAMI 6,5 Finalmente due gare di fila di grande spessore per il norvegese che sembra tornato quello della sua prima stagione.FALLETTI 6 Buona gara del sudamericano che mette in mostra una buona gamba ed i soliti colpi. Nella ripresa lascia il posto a Murawski per consentire un cambio di modulo più accorto.HAAS 7 Lo svizzero trova ancora un assist decisivo per i compagni, stavolta per Puscas.JAJALO 6 Gioca con meno mordente rispetto al solito sbagliando anche diversi appoggi ma ci mette comunque sacrificio contro un avversario per nulla semplice.TRAJKOVSKI 6 Gioca nell'inedita posizione d'esterno e non sfigura nella prima frazione. Nella ripresa pesa su di lui l'errore che poteva valere il raddoppio a tu per tu con Fiorillo.NESTOROVSKI 6,5 Lotta come un leone su ogni pallone e prova più a riciclarsi come uomo assist piuttosto che come goleador.PUSCAS 7 Secondo gol consecutivo per il rumeno che dopo aver fallito una grossa occasione non sbaglia al secondo tentativo. Sempre presente nelle azioni d'attacco la sua presenza fisica è fondamentale.MURAWSKI 6,5 Entra con lo spirito giusto e trova il gol decisivo per abbattere la resistenza del Pescara.MOREO 6,5 Festeggia anche lui nel finale un gol meritato che dopo quella di Brescia conferma l'ottimo momento del milanese.CHOCHEV S.V