ma anche in base all'avversario di turno. Roberto Stellone nella settimana che ha portato al match clou contro il Pescara in programma domani sera al 'Barbera' ha pensato parecchio su quale squadra schierare e alla fine sembra orientato a tornare nuovamente sui suoi passi rispetto all'ultima gara vinta nel finale contro il Cosenza. Un ritorno dunque al 4-3-1-2, modulo provato in settimana dal tecnico romano, che consentirà ai rosanero di tenere a bada con maggior tranquillità gli attaccanti degli abruzzesi ma allo stesso tempo offendere con una batteria d'attacco che non ha nulla da invidiare a quella di Pillon. Ecco quindi che con Rispoli ancora squalificato e Salvi uscito da poco da uno stato influenzale, che non gli ha concesso di allenarsi praticamente per tutta la settimana, sulla fascia destra la novità potrebbe essere rappresentata dal polacco Szyminski., che concederebbe un turno di riposo a Struna, sarà quella composta da Rajkovic e Bellusci mentre sulla fascia sinistra Aleesami è in vantaggio su Mazzotta. A centrocampo accanto all'inamovibile Jajalo c'è un ballottaggio fra Murawski e Haas, con lo svizzero leggermente favorito sull'altro polacco, mentre per l'altro posto da mezzala Fiordilino potrebbe non dover lottare con nessuno per una maglia da titolare anche se a gara in corsa Stellone ha in serbo la carta Chochev, che si allena ormai con regolarità da diverse settimane e deve ritrovare il ritmo gara.la novità potrebbe essere la sorpresa Falletti dall'inizio al posto di Trajkovski. Il sudamericano ha giocato sempre bene quando chiamato in causa dalla panchina dunque l'allenatore rosanero avrebbe intenzione di giocarsi l'ex Bologna sin dai primi minuti per affrontare a viso aperto il Pescara. Ulteriore segnale di una gara giocata tutt'altro che in maniera attendista viene rappresentata poi dalla possibile e contemporanea presenza in attacco di Nestorovski e Puscas. In questo caso a sedere in panchina sarà l'ex Venezia Moreo che verrà chiamato in causa sicuramente nei minuti finali.