, con il suo Cittadella impose una pesante sconfitta al 'Barbera' mettendo il punto del 3-0 con un destro potentissimo da fuori area, che si andava ad insaccare all'incrocio dei pali alla destra di un sorpreso Posavec. Oggi, grazie anche ai suoi gol, il Palermo invece può festeggiare un primo posto meritato dopo una rimonta lunga cinque giornate con Roberto Stellone in panchina. Alessandro Salvi è stato uno dei protagonisti del successo contro il Cosenza con la rete di testa che ha sbloccato le ostilità, pareggiato in pochi minuti da Baclet, e che ha dato convinzione ai rosanero di potersi giocare il successo nel finale con gli ultimi cambi. Il terzino bergamasco, arrivato in estate nei piani della società per sostituire il partente Rispoli, si è ritrovato da qualche mese a dividere la fascia destra con il compagno che invece è rimasto in rosanero.nelle prime quattro giornate con Bruno Tedino, trovando anche il suo primo gol nella vittoria esterna contro il Foggia, Salvi infatti ha giocato anche la prima di Stellone contro il Crotone dimostrando grande duttilità tattica nel momento in cui il tecnico romano da un 4-3-1-2 in cui l'ex Cittadella agiva da terzino semplice si è adattato al ruolo di centrale nel momento in cui i siciliani si sono sistemati con una difesa a tre. Un compito svolto molto bene da Salvi che come cliente in quel caso aveva il cotronese Simy, non certo semplice da marcare. Dopo un turno in panchina col Lecce altri 90', stavolta nel pari casalingo col Venezia giocando nuovamente da terzino, con un'ammonizione in apertura di gara che ha limitato l'esuberanza del classe '88 che però sabato scorso si è rifatto con il suo primo gol al 'Barbera' con un colpo di testa, non proprio la specialità per Salvi che comunque si è fatto trovare pronto ed indisturbato in area sul corner battuto da Falletti.dopo undici giornate da Salvi, fra i più utilizzati fra campionato e Coppa Italia con i suoi 924', che già mette nel mirino il suo personale record di marcature in serie B di 5 gol, realizzati nella passata stagione con la maglia del Cittadella e che gli sono valse le attenzioni di tanti club con Rino Foschi che ha deciso di piazzare la zampata vincente nella finestra di calciomercato estiva. Una progressione costante quella di Salvi che, dopo un ottimo esordio in B circa otto anni fa con la maglia dell'Albinoleffe con cui riuscì anche a segnare il suo primo gol, ha fatto parecchia gavetta in Lega Pro fra Bergamo e Cittadella per poi crescere sempre di più proprio con i granata mettendo a segno sette reti complessive e centrando per due anni di fila le fasi finali dei play-off fermandosi l'anno scorso alle semifinali con il Frosinone. Un destino comune quello dei rosanero, eliminati com'è noto poi in finale, che probabilmente proprio con il terzino in campo quest'anno possono puntare all'obiettivo serie A.