E un casteldaccese doc come Luca Fiordilino, ragazzo dal cuore d'oro prima ancora che instancabile motorino del centrocampo del Palermo, non è rimasto indifferente di fronte a quanto è accaduto nelle scorse ore nella cittadina che gli ha dato le origini. Fiordilino ha voluto rivolgere pubblicamente un pensiero di cordoglio per la sua gente, colpita dai temporali e in particolare alle famiglie delle vittime dell'esondazione del fiume Milicia: "Sono ancora sconvolto per quanto è accaduto nella mia Casteldaccia - ha dichiarato a palermocalcio.it il centrocampista Luca Fiordilino - il luogo della tragedia è poco lontano da un terreno di proprietà di mio nonno. Oggi è un giorno molto triste per la nostra terra. Voglio esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza a chi sta soffrendo per questa disgrazia" .