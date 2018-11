BRIGNOLI 6 Qualche uscita in sicurezza ed incolpevole sul gol di Baclet.BELLUSCI 6 Gioca la solita gara maschia con diversi contrasti ruvidi. Nella ripresa lascia il posto a Falletti per permettere un cambio tattico.STRUNA 6,5 Lo sloveno tiene a bada a turno Tutino e Maniero anche se in qualche occasione si perde l'avversario di turno.RAJKOVIC 6,5 Il serbo è un gigante e vince tutti i contrasti, in diverse occasioni lancia anche l'azione.SALVI 7 Il terzino trova il suo secondo gol a coronamento di un'ottima prestazione.JAJALO 6 Lavoro sporco per il bosniaco che trova poche linee di passaggio.MURAWSKI 6 Il polacco al rientro fatica non poco contro la fisicità del centrocampo calabrese. Nella ripresa lascia il posto ad Haas.ALEESAMI 6,5 Ottima gara del norvegese che si rivela molto più propositivo rispetto alle gare precedenti.TRAJKOVSKI 6 Gara sottotono per il numero 10 che si rende pericoloso solo su un calcio di punizione.NESTOROVSKI 6,5 Prestazione opaca nel primo tempo, in crescendo nella ripresa. Delizioso il cucchiaio a superare Saracco in occasione del gol di Puscas.MOREO 6 Gara diligente del milanese che prova a trovare la via del gol senza successo.FALLETTI 6,5 Entra e spacca la gara. Il sudamericano propizia anche l'espulsione di Idda nel finale.PUSCAS 7 Un gol ancora dalla panchina. Il rumeno sta a poco a poco conquistando il pubblico del 'Barbera'.HAAS S.V