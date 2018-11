COSENZA (4-3-1-2): Cerofilini; Corsi, Idda, Dermaku, Legittimo; Mungo, Palmiero, Verna; Baez; Tutino, Maniero. Allenatore: Braglia.

di gare dopo Venezia e Carpi condensate in poco più di una settimana. Stellone chiede questo al suo Palermo e lo fa con l'obiettivo di puntare a quella vetta, occupata attualmente dal Pescara, che la prossima settimana verrà proprio contesa al 'Barbera' nel match in programma contro gli abruzzesi. Oggi pomeriggio (diretta LiveSiciliaSport dalle 14.10) toccherà però ai calabresi allenati da Piero Braglia, capaci proprio nell'ultimo turno di stoppare sul pari il Pescara capolista salvatosi solo con un gol nei minuti finali. Il tecnico rosanero sa bene che l'avversario non è di quelli da prendere sottogamba e quindi schiera ancora una volta una formazione profondamente cambiata rispetto a quella di Carpi ma comunque competitiva.Stellone non cambia modulo e conferma il 3-4-1-2 con il ritorno di Bellusci e di quella che nelle intenzioni dovrebbe essere la difesa titolare con Struna e Rajkovic. A centrocampo vista l'assenza di Rispoli per squalifica si rivede Salvi dal 1' sulla fascia destra mentre Aleesami, nonostante il problema al labbro rimediato in settimana, sarà in campo per rilevare Mazzotta. In mezzo Jajalo ritrova Murawski come partner dopo il turno di stop del polacco volato nel suo paese per motivi familiari. In attacco Trajkovski ritorna a prendere il suo posto sulla trequarti e agirà alle spalle dell'inamovibile connazionale Nestorovski e di Moreo che vince ancora una volta il ballottaggio con Puscas.Braglia punta sul 4-3-1-2 con Corsi e Legittimo terzini e la coppia centrale composta da Idda e Dermaku. In mediana Palmiero agirà come regista con Mungo e Verna in protezione mentre Baez sarà il trequartista con il compito di servire più palloni giocabili possibili alla coppia d'attacco composta da Tutino e l'ex Catania Maniero (sei gol in due in questo avvio di campionato, ndr).Brignoli; Bellusci, Struna, Rajkovic; Salvi, Jajalo, Murawski, Aleesami; Trajkovski; Nestorovski, Moreo. Allenatore: Stellone.Lorenzo Illuzzi di Molfetta.