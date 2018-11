Vuoi perchè il campionato cadetto è ancora lunghissimo, vuoi perchè il tecnico romano intende tenere tutti i suoi giocatori sulla corda. A partire dalla sfida di domani pomeriggio contro il Cosenza, un avversario che Stellone rispetta e si aspetta che i rosanero facciano lo stesso: "Se vuoi rispetto devi prima darlo. I giocatori devono rispettare le scelte, sbaglio io così come sbagliano i giocatori. Tutto diventa più semplice se hai giocatori intelligenti, non bisogna nascondere i propri obiettivi. E questa squadra, per la rosa e per la piazza, non può che giocarsi la promozione diretta. Siamo consapevoli che avere la piazza e i giocatori forti può non bastare, quindi lavoriamo sull'intensità e sull'organizzazione di gioco. Rispettiamo ogni avversario, sappiamo che ogni partita è una lotta e tutte le partite di B sono difficili, e ogni punto è fondamentale. Se non mettiamo in campo spirito di sacrificio, ogni gara diventa difficile".Dieci punti in quattro giornate per i rosanero sotto la guida dell'ex tecnico di Bari e Frosinone, il quale sottolinea la necessità di continuare su questa strada, visto che il Cosenza che arriva domani al "Barbera" non è un avversario morbido: "Si migliora e si mantiene un momento positivo solo con il lavoro. Veniamo da un momento positivo, quindi dobbiamo essere bravi a giocare con la mentalità di chi vuole vincere, ma sempre rispettando l'avversario. Il Cosenza verrà qui a giocarsi la sua partita, cercheranno di metterci in difficoltà e di non perdere. Hanno vinto il campionato l'anno scorso, hanno cambiato diversi moduli quindi questo ci rende difficile la preparazione della gara. Dovremo essere bravi a capire come cercheranno di affrontarci. Noi giocheremo sempre con la stessa attenzione, dovremo essere organizzati e capire sia cosa faranno loro, sia cosa dovremo fare noi"., di gara in gara, danno sempre qualcosa in più nelle sfide contro la sua squadra. Proprio per questo è necessario che i suoi facciano a propria volta qualcosa in più per portare a casa la vittoria:"Le squadre che ci affrontano cercano di dare il massimo, hanno una sorta di alibi inconscio che li porta a giocare a viso aperto perchè non hanno niente da perdere. Quindi si può rischiare di incappare in gare che non si sbloccano e in cui non trovi sbocchi, dove diventa fondamentale una palla inattiva, giocare anche solo un metro più avanti, perchè troverai di fronte una squadra organizzata che farà di tutto per metterti in difficoltà". Tra le altre cose, per il momento sta segnando tanto anche Nestorovski, dal quale Stellone si aspetta un determinato tipo di lavoro: "Tutti gli attaccanti in una stagione vivono momenti più o meno belli. A me non importa che Nestorovski faccia tanti gol, mi interessa che il Palermo arrivi dove merita. Le punte vivono per il gol, ma a me importa che le punte giochino per la squadra".Il patron sta lavorando, stando alle ultime notizie, per provare a cedere il Palermo in mani più salde sul piano economico, e il tecnico romano vuole ripagare l'impegno di dirigenza e proprietà con l'unico obiettivo che può essere raggiunto, ovvero la promozione in serie A, possibilmente senza passare dai playoff: "Mi sento e mi vedo con Foschi ogni giorno, lui fa da tramite al presidente che è molto impegnato, anche se mi manda messaggi tramite lui. Conosco il suo momento, penso che sia soddisfatto del rendimento ma sappiamo tutti che il campionato è ancora lungo, e bisogna affrontare ogni partita con il coltello tra i denti, anche se può sembrare semplice. Dobbiamo sempre mettere in campo determinazione, rabbia e voglia di vincere. A volte ci riesce giocando bene, altre volte riesce giocando meno bene, ma l'unica cosa che conta per noi è raggiungere la squadra che ci sta davanti. L'obiettivo è salire in testa al più presto per poter comandare più a lungo possibile. Potrebbe volerci tempo, ma abbiamo le carte in regola per farlo".per avere la possibilità di sfruttare giocatori diversi rispetto a quelli visti in campo contro Carpi e Venezia. Un modo anche per sottolineare la profondità e della competitività della rosa del Palermo, visto che le tante novità viste al "Cabassi" non hanno influito sul risultato: "Cambierò altri 5/6 giocatori rispetto a Carpi, non per bocciature perchè veniamo tutti da una buonissima prestazione, così com'era accaduto dopo il Venezia. Questa è l'ultima partita del quartetto, quindi cambierò qualche elemento per fare un po' di turnover. Voglio e devo mantenere una determinata gestione dei giocatori". "Tutte le squadre secondo me giocano per vincere, noi domani vogliamo vincere così come vorrà farlo il Cosenza. La differenza sta nella preparazione, la gara è lo specchio di quel che si vede durante la settimana. Ci siamo allenati poco in settimana ma ho portato tanti giocatori perchè servivano forze fresche, ma la vittoria in partita la maturi in allenamento".Stellone si rammarica per questa mancanza, vista l'importanza che riveste l'esterno destro nelle sue rotazioni: "Per me era esagerato anche il cartellino rosso, Rispoli stava cercando di ripartire. Sicuramente non è stato un fallo di reazione o una pedata al giocatore del Carpi, anche perchè conosco il ragazzo. Trovo assurda dunque la doppia giornata di squalifica. In ogni caso, non saprete mai se avrebbe giocato domani". E poi c'è il fattore campo, che potrebbe diventare fondamentale per questa fase della stagione così ricca di scontri diretti. Nessun proclama per Stellone, anzi la ripetizione di un mantra rivelato nel giorno del suo ritorno: "Non devo fare proclami. I ragazzi stanno meritando attenzione, anche perchè vedo una squadra che sta dando l'anima, a prescindere da modulo e interpreti. Fino a oggi non c'è stata una affluenza importante, non pretendo di cambiare questo, ma ho detto fin dall'inizio che è compito nostro portare la gente allo stadio".