. La data cruciale dovrebbe essere quella del 10 novembre, giorno in cui arriverà l'approvazione definitiva del bilancio da parte dell’assemblea dei soci. Intervistato da il Corriere dello Sport, il patron del club di viale del Fante ha dichiarato: "Non voglio più parlare della cessione del Palermo perché è un momento clou. Finché non ci sarà il closing non dirò altro, quindi non fatemi domande. L’argomento principale piuttosto riguarda quello che il Palermo fa di positivo in campionato".