Un trittico niente male per i rosa che, avendo la possibilità di poter ruotare un gruppo esperto ma, allo stesso tempo, composto da tanti giovani ha dalla sua anche la possibilità di sfruttare il fattore riposo già scontato. Con un Nestorovski poi in forma come nel mese di ottobre ed in generale un reparto offensivo che sta iniziando a trovare la propria dimensione (con tutti gli elementi in gol nelle prime dieci giornate, ndr) i rosanero potranno affrontare a testa alta ogni avversario con la consapevolezza di essere una delle migliori se non la favorita numero uno per la promozione diretta alla prossima serie A.

che parte oggi rappresenta forse il più importante nella corsa alla vetta per il Palermo di Roberto Stellone che dopo i dieci punti in quattro gare ha scalato la classifica fino ad arrivare ad una sola lunghezza dal Pescara primo, frutto con tre vittorie contro Cosenza, Lecce e Carpi e del pareggio 1-1 in casa contro il Venezia di Walter Zenga. Un ruolino di marcia da prima della classe che può arricchirsi sabato prossimo di un altro successo contro il Cosenza al 'Barbera'. Il match contro la squadra allenata da Piero Braglia, vicino a fare lo sgambetto al Pescara, ha dimostrato ottime qualità mettendo in chiaro di non meritare l'attuale posizione in classifica (quindicesimo posto con otto punti, ndr).che puntano a soffiare dunque il primo posto al Pescara, non dovranno intanto sottovalutare i calabresi per poi gettarsi con la mente e con spirito battagliero sulla preparazione della gara con gli abruzzesi di Pillon avanti di una sola lunghezza in testa. Nel caso di un doppio successo, che allungherebbe la striscia positiva a tre gare come non accade dai tempi dell'ultima promozione targata Iachini, il prossimo 11 novembre i rosa quasi certamente si ritroverebbero soli in testa. Poi sarà il turno delle altrettanto decisive sfide da giocare contro Hellas Verona, dietro i rosanero di un punto a 17, in trasferta il prossimo 23 novembre e a chiudere il mese con il Benevento in casa, attualmente al quinto posto ma con una gara da recuperare visto il rinvio nell'ultimo turno contro lo Spezia per il maltempo.