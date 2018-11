I primi colori sociali furono il rosso ed il blu, sostituiti dal rosa e dal nero a partire dal 27 febbraio 1907.

. La storia della nostra Società iniziò infatti il 1° novembre 1900 con la fondazione dell'Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club per volontà di Ignazio Majo Pagano.: "L'Athletic Club a Palermo. Il primo novembre si è fondato a Palermo l'Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club. L'A. P. A. Foot-Ball Club ha il fine di promuovere il foot ball, il cricket, il lawn tennis e altri sports. Presidente è Mister E. M. De Garston, vice console d'Inghilterra a Palermo. La sede dell'Associazione è nella villa Carini, in via Emanuele Notarbartolo, presso il Giardino Inglese. Colà sorge anche il campo dei giuochi. Un saluto ed un augurio a questo club, che sorge sotto i più lieti auspici. Il genere di Sport a cui esso è dedicato è tenuto in grande onore in Inghilterra, in Francia e nei maggiori centri d'Europa. Anche a Palermo havvi molto a fare al riguardo, onde il nuovo Club conta già un bel numero di soci ed il suo sorgere è stato salutato dalle più vive simpatie".. Questa la prima formazione del Palermo: 1 E. M. De Garston, 2 George Blake, 3 Norman Olsen, 4 Felice Pirandello, 5 Walter Gaffiero, 6 Vincenzo Pojero, 7 Benoit Marino, 8 Enrico Giaconia, 9 Natale De Stefani, 10 Roberto Pojero, 11 Matteo Macaluso.