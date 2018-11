Il rendimento nelle ultime quattro gare del Palermo ha permesso alla squadra di Stellone di rilanciarsi e risolleverai dal punto di vista morale. Nell’ultima gara contro il Carpi in gol è andato anche Cesar Falletti: "Primo gol? Il gol lo dedico a mia mamma che purtroppo non c'è più, è un gol che mi da fiducia e mi invoglia a fare sempre meglio per la squadra - ha affermato l’uruguaiano intervenuto quest’oggi in conferenza stampa -. Non è stato importante solo per me, lavoriamo da squadra e siamo contenti per la vittoria ottenuta a Carpi. Spero di far bene qua a Palermo, l'anno scorso non è andato bene. Voglio dare tutto per questa maglia e continuare a far bene"."Sapevamo che non dovevamo mollare di un centimetro perché conosciamo le caratteristiche del Carpi, siamo stati bravi a non concedere niente e a portare questo risultato importantissimo a casa. Sappiamo che il nostro gruppo è forte e anche chi sta fuori può dare sempre il massimo quando viene chiamato in causa, chi entra dà tutto se stesso. Trajkovski? Mi trovo benissimo con lui, chi gioca vuole fare bene per la squadra ed è quello che vogliamo, se non gioco sono contento che giochi lui. L'importante è che la squadra faccia bene"."Stellone? Gli allenatori tra di loro sono diversi, adesso stiamo bene e partita dopo partita stiamo cercando di fare più punti possibili per restare lassù in classifica. Trajkovski? Per me non cambia tanto, possiamo giocare insieme ma è una scelta che il mister farà settimana per settimana. Daremo sempre il massimo, che giochi l'uno o l'altro non importa. Secondo posto? Molto bello stare lì, ma il campionato è molto lungo e ancora la strada da fare c'è. Cercheremo di fare il massimo per restare in quella zona di classifica".