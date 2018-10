A disp: 1 Serraiocco, 10 Piscitella, 15 Vano, 16 Romairone, 17 Van der Heijden, 19 Pasciuti, 23 Barnofsky, 24 Mbaye, 31 Fantacci.

All: Fabrizio Castori.

PALERMO: 22 Pomini, 31 Pirrello (Salvi 70'), 6 Struna, 5 Rajkovic, 3 Rispoli, 32 Haas, 8 Jajalo, 27 Mazzotta, 20 Falletti, 9 Moreo (Szyminski 83'), 30 Nestorovski (Puscas 76').

A disp: 1 Brignoli, 12 Avogadri, 4 Accardi, 11 Embalo, 13 Ingegneri, 18 Chochev, 19 Aleesami, 21 Fiordilino.

Allenatore: Roberto Stellone.

90' Cinque minuti di recupero.76' Entra Puscas per Nestorovski e subito il romeno servito da Moreo e azione pericolosa.64' Moreo sfiora il gol del 3-0 con una bellissima azione personale che lo porta al tiro a giro che esce di pochissimo.58' Mazzotta cerca Nestorovski che calcia però addosso a Moreo.56' Carpi vicino al pari con Buongiorno che stacca di testa su un corner con la palla che esci di un soffio.50' Moreo si crea un'azione solitaria che lo porta al tiro, Colombi para.48' Cross di Haas per la testa di Rispoli che viene anticipato.Squadre nuovamente in campo, nessun cambio nelle due squadre.45' Un minuto di recupero.40' Nestorovski in solitaria si libera di tre giocatori ma calcia malissimo complice anche il campo.23' Carpi in pressione dopo essere passato in svantaggio.21' Di Noia pescato in posizione di fuorigioco su tiro di Arrighini.19' Occasione Arrighini per il Carpi con l'attaccante che dopo una buona azione di contropiede non trova la porta difesa da Pomini.18' Anche Jajalo al tiro da fuori, potente ma poco preciso.15' Conclusione di Nestorovski da fuori, palla alta.5' Ancora Mazzotta che taglia la difesa su lancio di Struna. L'esterno cerca Nestorovski che di testa non trova il gol dal cuore del'area.3' Conclusione di Mazzotta che controlla un bel lancio di Struna e si gira di prima intenzione, tiro deviato.Batte il Palermo,Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio.Falletti 6', Jajalo 60', Nestorovski 75'.22 Colombi, 25 Pachonik, 2 Suagher (Concas 83'), 6 Buongiorno, 20 Jelenic, 4 Sabbione, 5 Pezzi, 32 Di Noia (Wilmots 75'), 13 Poli (cap.), 18 Arrighini, 9 Mokulu (Machach 61').Niccolò Baroni (Firenze).