. Un quarto gruppo però sarebbe già pronto ad acquistare il 100% della quote societarie del club di viale del Fante. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, l'attuale patron rosanero, Maurizio Zamparini ha confermato che nei prossimi giorni potrebbero esserci dei passi in avanti molto significativi: "Questa settimana o al massimo tra dieci giorni dovremmo fare un preliminare, ma penso che il closing vero possa arrivare solo dopo l’approvazione del bilancio. Un consiglio di amministrazione nuovo non può certo approvare i conti della vecchia gestione. Non so se verrà nominato un presidente in quell'occasione o dopo. Ponte poteva essere uno dei candidati, ma dipende dai nuovi acquirenti. Loro cercano un nuovo presidente, vedremo".