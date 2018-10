. Il Palermo è reduce dal pareggio interno contro il Venezia, mentre gli emiliani provengono dalla sconfitta contro l'Ascoli. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei rosanero, Roberto Stellone ha parlato del turnover che dovrà nuovamente attuare: "Se è stato giusto metterlo in pratica lo sapremo solo alla fine dell'anno. Può essere che ci sarà un calo normale, ricordiamoci che giocando ogni tre giorni domani la formazione sarà simile a quella di Lecce. Nella settimana tipo non cambierò sempre 5 o 6 elementi, questo è un turnover obbligato dalla vicinanza dei diversi match. Carpi? Non ha giocato e ha riposato, quindi serviranno energie in più. Chi riposerà scenderà in campo dal 1' contro il Cosenza".: "La scelta degli uomini è stata in base all'avversario, allo stato di forma e a chi era tornato dopo dalle Nazionali. Non avendo Trajkovski e Murawski devi fare la scelta migliore per non rischiare di non avere uomini da inserire a centrocampo. Non ho una squadra di casa e una da trasferta, il Carpi proverà a farci lo sgambetto per conquistare punti. Non dobbiamo sottovalutare questa partita, dobbiamo cercare di vincerla fin dal primo minuto mettendo in pratica l'intelligenza e l'equilibrio. Serve il coraggio di vincere".: "Già fare 5 o 6 cambi sono tanti, toglierne anche altri sarebbe esagerato. Non ci si è accorti delle assenze di un giocatore piuttosto che di un altro, ho preferito in queste tre partite far giocare sempre Nestorovski e Jajalo perché sono quelli che stanno meglio. Rajkovic? Domani giocherà, ma aveva bisogno di un turno di riposo visto che aveva sempre giocato. Adesso abbiamo tre sfide importanti che potranno delineare meglio il nostro cammino. Le scelte di domani sono dettate da quello che ho visto nelle ultime tre partite, comunque giocheranno in 11 domani (ride ndr)".: "Le squadre allenate da Castori non mollano mai, sono squadre toste che spesso si calano nella partita cercando di prevalere sull'avversario attraverso la forza fisica. Badano sempre al sodo. Dobbiamo essere bravi a calarci nella partita di domani, ci sarà il campo non in perfette condizioni ma come prima cosa serve calarsi in quello che sarà l'andazzo della partita. Possiamo fare nostra la gara se metteremo in campo la giusta concentrazione e il giusto equilibrio. Mercato a centrocampo? Oggi c'è anche il problema familiare di Murawski e quindi non sarà della partita, a livello numerico ci siamo e sono certo che Chochev può riprendere la forma fisica. Se a gennaio ci saranno dei giocatori che non staranno benissimo allora vedremo se intervenire su profili che al momento potrebbero interessarci. A oggi però non ci pensiamo, vogliamo solo fare più punti possibili in queste partite. Salvi? Può giocare tra i tre dietro, ma ho anche altre alternative