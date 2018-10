nuovamente nella preparazione di un nuovo match, dimenticando il pari sofferto contro il Venezia di appena tre giorni fa, con una piccola emergenza in organico per le tante assenze che costringerà a varare l'ennesima formazione in quattro gare. Roberto Stellone però non ne fa un dramma e in vista della sfida di domani sera nel turno infrasettimanale contro il Carpi farà di necessità virtù cambiando con molta probabilità modulo e ovviamente anche uomini. Le assenze, di Bellusci e Trajkovski per squalifica, Murawski (permesso per motivi familiari) e quella probabile di Struna, costringono il tecnico romano infatti a ridisegnare la sua formazione orientandola verso un 3-4-1-2 con una difesa inedita in cui, oltre al rientrante Rajkovic, potrebbero prender posto Pirrello e Szyminski.decisivo con il suo gol nel finale del match contro il Venezia, soffre ancora qualche problema per la botta alla spalla destra rimediata con i lagunari anche se nell'allenamento di ieri si è regolarmente allenato con il gruppo così come Embalo e Ingegneri. Stellone però potrebbe concedere un turno di riposo allo sloveno ruotando ulteriormente altri giocatori a disposizione, così come annunciato nel post gara del 'Barbera' contro il Venezia. Ecco dunque che al ritorno ad una linea difensiva a tre assisteremo al ritorno anche alla mediana a quattro che, data l'assenza di Murawski, potrebbe vedere la presenza di Jajalo e uno fra Haas e Fiordilino mentre sulle fasce Rispoli e Mazzotta prendere il posto di Salvi e Aleesami.sulla trequarti per Falletti, che ha una grande occasione da sfruttare data la squalifica di Trajkovski. Il sudamericano, che ha avuto un ottimo impatto dopo il suo ingresso nel finale di gara col Venezia, agirà alle spalle delle due punte che potrebbero essere ancora Nestorovski e Puscas. I due centravanti col Venezia non hanno convinto particolarmente e Stellone infatti sarebbe intenzionato a dargli ulteriore spazio per aumentare l'affiatamento in vista di altre due gare in pochi giorni.