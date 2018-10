Una situazione comunque rimediabile per gli uomini di Stellone già martedì prossimo in trasferta contro il Carpi, anche se gli emiliani nell'ultimo turno hanno scontato il suo turno di riposo e quindi saranno pronto a mettere i bastoni fra le ruote ad una candidata per la promozione diretta.

due posizioni in classifica al Palermo di Roberto Stellone che dalla seconda posizione, in coabitazione con Hellas Verona, dopo il pari col Venezia in casa per 1-1 si ritrova al quarto posto in attesa che anche la Salernitana questa sera in trasferta giochi la sua sfida contro il Crotone (in caso di successo dei campani infatti i rosanero sarebbe ulteriormente scavalcati passando in quinta posizione, ndr). A vincere infatti ieri sono state anche Hellas Verona e Benevento, rispettivamente contro Perugia e Cremonese, con le dirette concorrenti alla promozione del Palermo che si sono rilanciate in classifica a caccia del Pescara capolista. Proprio dal match degli abbruzzesi allenati da Pillone è arrivata la sorpresa dalla nona giornata con il Cittadella corsaro capace di andare a vincere in trasferta in casa della rivelazione di questo inizio di campionato cadetto., oltre a fermare per la prima volta il Pescara, si portano subito in scia proprio del Palermo a quota 14 sotto solo di una lunghezza dai siciliani così come il Brescia che, passando contro il Cosenza prossimo avversario dei rosanero, avanza a braccetto proprio con il Cittadella. Insomma un bel pacchetto di mischia con le prime sei squadre (sette se la Salernitana farà risultato questa sera, ndr) condensate in appena quattro punti.dopo il pari contro il Venezia, contro i biancorossi di Castori si preparano all'ennesima rivoluzione in serbo da parte di Stellone che, dovendo fare a meno degli squalificati Bellusci e Trajkovski e dell'assente Murawski per motivi familiari che lo hanno richiamato in Polonia, dovrà inventarsi la quarta formazione della sua gestione dovendo decidere se mantenere ancora la difesa a quattro o tornare come a Lecce a quella a tre. Al momento i sicuri di un posto sono Rispoli e Mazzotta sulle fasce e Rajkovic e Struna come coppia centrale, in caso di difesa a quattro, altrimenti ai due centrali si aggiungerà uno fra Pirrello e Szyminski. A centrocampo scelte obbligate con Jajalo perno centrale con Fiordilino e Haas a disposizione. Sulla trequarti Falletti giocherà dall'inizio vista l'assenza di Trajkovski mentre in attacco possibile ingresso stavolta dalla panchina per Nestorovski con Puscas e Moreo coppia titolare.