di Roberto Stellone contro il Venezia di ieri sera, ovvero le conclusioni dei calciatori rosanero rispetto a quelli di Walter Zenga. Sono ventitrè infatti i tiri verso la porta dell'estremo difensore lagunare Vicario effettuati dai padroni di casa (sette di questi dentro lo specchio, ndr) durante i 90' del match del 'Barbera' rispetto ai soli sette effettuati dal Venezia (solo due in porta compreso il gol di Segre deviato da Haas nella ripresa) con addirittura una sola conclusione verso Brignoli durante la prima frazione di gioco. Ecco il perchè del parziale rammarico del tecnico romano al termine dell'anticipo che ha visto comunque i suoi ragazzi reagire, nonostante l'ingiusta inferiorità numerica per l'espulsione diretta di Trajkovski, allo svantagggio pervenendo al pareggio nei minuti finali.del reparto offensivo però quest'anno è un dato di fatto esistente prima ancora dell'arrivo di Stellone sulla panchina rosanero durante l'era Tedino. Tranne il caso isolato del 4-1 rifilato al Perugia infatti i rosanero, nonostante sempre una grossa mole di gioco creata nella metà campo avversaria, hanno sempre trovato portato a casa risultati dal punteggio risicato (è successo con Salernitana, Cremonese, Foggia e Brescia in cui i rosa hanno segnato solo cinque gol). Anche con Stellone purtroppo questa statistica non è migliorata con il Palermo che, al di là dei due successi con Crotone e Lecce e del pari di ieri che ha allungato la striscia di risultati positivi, non è mai ruscito a segnare più di due gol nella stessa partita nonostante il tecnico abbia avuto a disposizione tutta la potenza di fuoco di questo organico.addirittura Stellone si è giocato la carta della coppia Nestorovski-Puscas sin dall'inizio, così come accaduto già con il Crotone, ma a differenza della trasferta col Lecce in cui i due attaccanti decisero in pochi minuti la gara, con una combinazione che portò al gol il romeno, questa volta difronte una difesa roccioso e molto stretta come quella veneziana c'è stato poco da fare con il portiere ospite che si è esaltato in occasione delle conclusioni nello specchio dei rosanero. Un dato su cui riflettere in relativo poco tempo, dato che martedì si torna in campo in trasferta contro il Carpi che oggi rispetta il suo turno di riposo, con Stellone che nei pochi allenamenti che avrà a disposizione dovrà fare a meno di Trajkovski protagonista di un fallo tattico trasformatosi poi in rosso diretto. Mezzo attacco dunque per il match in Emilia è già fatto, Falletti prenderà il posto del numero 10 con Nestorovski che probabilmente farà coppia con Moreo. Sempre che il tecnico non decida di dare un turno di riposo anche al bomber macedone.