Abbiamo fatto 25' di intensità con il Venezia chiusa nella sua area di rigore però non siamo riusciti a sbloccarla. Mi è piaciuta la reazione dopo lo svantaggio e anche quello dopo aver pareggiato, c'è sicuramente rammarico per come è andata però dovremo ripartire dalle cose buone. Non sento di dire niente a Trajkovski perché per me quello era un fallo normale a centrocampo per fermare un avversario. Non è facile giocare in maniera rapida quando i giocatori avversari sono abbastanza chiusi con un 4-5-1, quando vedo le statistiche con 21 conclusioni nostre e solo un gol di sicuro dobbiamo migliorare. Una partita che se fai gol nel primo tempo cambia completamente. Turnover? Andrò a ricambiare quattro o cinque elementi e al di là delle assenze di Trajkovski e Bellusci avremo a che fare con un Carpi che riposerà dunque dovremo ruotare più uomini possibili"

PALERMO - Un pareggio da vedere comunque in modo positivo per la reazione avuta dopo lo svantaggio. Roberto Stellone commenta così l'1-1 contro il Venezia: