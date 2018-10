A disp: 12 Avogadri, 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 5 Rajkovic, 9 Moreo, 13 Ingegneri, 20 Falletti, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 31 Pirrello, 35 Murawski.

All: Roberto Stellone.

VENEZIA: 12 Vicario, 3 Bruscagin, 13 Modolo, 6 Domizzi (cap.), 26 Garofalo, 21 Schiavone, 7 Bentivoglio, 8 Suciu, 23 Falzerano, 29 Litteri, 20 Di Mariano.

A disp: 1 Facchin, 22 Lezzerini, 4 Andelkovic, 5 Coppolaro, 11 St.Clair, 15 Zennaro, 17 Marsura, 18 Segre, 25 Cernuto, 27 Zampano, 28 Citro, 32 Vrioni.

All: Walter Zenga.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (Lecce).

51' Tiro di Trajkovski, Vicario respinge in maniera difettosa.46' Nestorovski prova il tiro rasoterra poco fuori area, palla a fil di palo.Si riprende, nessun cambio nelle due squadre.45' Trajkovski viene servito sulla corsa in area da Puscas ma al momento di calciare incespica e perde il pallone.45' Un minuto di recupero.44' Conclusione pericolosa di Jajalo che a giro non sorprende Vicario pronto a reagire con una gran parata.35' Gara combattuta a centrocampo con il Venezia che chiude bene tutti gli spazi ai padroni di casa.24' Aleesami rischia il clamoroso autogol mettendo in corner un pallone all'apparenza innocuo.18' Haas ha una buona occasione dopo che un tiro di Nestorovski finisce sui piedi dello svizzero che però calcia debole e rasoterra.15' Trajkovski si libera alla conclusione da fuori area che viene deviata in corner.12' Combinazione Fiordilino-Nestorovski in area con il macedone che controlla e in mezza rovesciata prova a superare Vicario, palla di poco a lato.7' Bel cross in area Venezia di Salvi che per poco non trova la deviazione di Nestorovski, sulla respinta della difesa lagunare Fiordilino colpisce al volo ma senza fortuna.2' Occasione per Nestorovski che sfrutta un errato disimpegno di un giocatore del Venezia e prova a concludere al volo dalle parti di Vicario, palla di poco alta sopra la traversa.Batte il Venezia,Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio.Stellone conferma il cambio di modulo e dal 3-4-1-2 di Lecce passa al 4-3-1-2 con l'esclusione di Rajkovic, Rispoli, Mazzotta, Murawski, Falletti e Moreo. Al loro posto la coppia di centrali composta da Bellusci e Struna, Fiordilino con Jajalo e Haas e Trajkovski alle spalle dei due attaccanti Nestorovski e Puscas.: 1 Brignoli, 14 Salvi, 2 Bellusci, 6 Struna, 19 Aleesami, 32 Haas, 8 Jajalo, 21 Fiordilino, 10 Trajkovski, 29 Puscas, 30 Nestorovski (cap.).NOTE -