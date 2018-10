ed è solo l'inizio dell'era Stellone. Il tecnico del Palermo, in vista della sfida di questa sera (diretta LiveSiciliaSport dalle 20.30) contro il Venezia di Walter Zenga è pronto all'ennesimo cambio di modulo con annesso turnover di almeno cinque-sei giocatori. L'allenatore romano è stato dunque chiaro, nella conferenza stampa pre-gara, in merito al piccolo tour de force che attende a partire da oggi, e fino ai prossimi otto giorni, i rosanero con tre gare condensate fra di loro e quindi serviranno sempre più forze fresche possibili per affrontare al meglio ogni appuntamento.Si torna dunque al 4-3-1-2 utilizzato col Crotone, mettendo nuovamente nel cassetto il 3-4-1-2 visto a Lecce, con la difesa che torna dunque a quattro rinunciando a Rajkovic leggermente affaticato dopo il match in Salento. La retroguardia sarà dunque composta dalla coppia di centrali con Struna e Bellusci e dai terzini Salvi e Aleesami, in vantaggio rispettivamente su Rispoli e Mazzotta. A centrocampo altra piccola rivoluzione con Murawski che si accomoda in panchina e spazio a Fiordilino accanto a Jajalo e Haas. Sulla trequarti si accomoda ancora una volta in panchina Falletti ed al suo posto giocherà Trajkovski dietro le due punte in cui la certezza al momento è Nestorovski. Per il ruolo di partner del macedone è ballottaggio fra Puscas e Moreo con il rumeno leggermente avanti.Zenga torna a Palermo da avversario forte del pari per 1-1 contro l'Hellas Verona e con un Venezia che col suo 4-3-3 può mettere in difficoltà qualunque avversario. Senza l'ex Andelkovic squalificato l'allenatore si affida all'esperienza di Modolo e Domizzi al centro e alla spinta di Garofalo e Zampano sulle fasce. Centrocampo di sostanza e qualità con Schiavone, Bentivoglio e Suciu mentre in avanti Citro sarà il riferimento centrale con Falzerano e Di Mariano che graviteranno accanto all'ex Frosinone.Brignoli; Salvi (Rispoli), Struna, Bellusci, Aleesami; Fiordilino, Jajalo, Haas; Trajkovski; Nestorovski, Puscas (Moreo). Allenatore: Stellone.Vicario; Zampano, Modolo, Domizzi, Garofalo; Schiavone, Bentivoglio, Suciu; Falzerano, Citro, Di Mariano. Allenatore: Zenga.: Ivano Pezzuto di Lecce.