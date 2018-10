GOL SEGRE, ROSSO TRAJKOVSKI E PARI STRUNA Nella ripresa è il Venezia a sbloccare il match in maniera fortunosa grazie ad un gol del neoentrato Segre. Il centrocampista calcia da fuori area e batte Brignoli grazie ad una deviazione decisiva di Haas che spiazza l’ex Benevento. Se già non bastasse la doccia fredda dello svantaggio i rosa vanno sotto anche con gli uomini in campo in virtù dell’espulsione di Trajkovski che l’arbitro Pezzuto commina per un fallo da dietro del macedone. Il Palermo in dieci si riversa dunque in attacco con gli ingressi nel finale di Falletti e Moreo e perviene al pareggio grazie ad un gol di Struna che sfrutta una respinta corta di Vicario su Nestorovski. Alla fine un pari stretto per i rosanero che potevano fare molto di più contro questo modesto Venezia.

A disp: 12 Avogadri, 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 5 Rajkovic, 13 Ingegneri, 20 Falletti, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 31 Pirrello.

All: Roberto Stellone.

VENEZIA: 12 Vicario, 3 Bruscagin, 13 Modolo, 6 Domizzi (cap.), 26 Garofalo, 21 Schiavone (Segre 57'), 7 Bentivoglio, 8 Suciu (Zennaro 78'), 23 Falzerano, 29 Litteri (Andelkovic 89'), 20 Di Mariano.

A disp: 1 Facchin, 22 Lezzerini, 5 Coppolaro, 11 St.Clair, 17 Marsura, 25 Cernuto, 27 Zampano, 28 Citro, 32 Vrioni.

All: Walter Zenga.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (Lecce).

, con la ‘zona Stellone’ che si conferma anche questa volta con un punto che arriva grazie ad un gol realizzato al 90’. I rosanero chiudono 1-1 contro il Venezia di Zenga dopo essere passati in svantaggio con un tiro deviato da Haas al centrocampista Segre ed essere andati sotto anche con gli uomini (espulso Trajkovski, ndr) grazie al primo gol in stagione del difensore sloveno Struna che riacciuffa i lagunari che al ‘Barbera’ giocano per portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. Un mezzo stop per i rosanero che dopo due vittorie di fila si fermano in casa. Adesso sotto con il Carpi martedì in trasferta e poi il Cosenza ancora in casa.Stellone conferma il cambio di modulo e dal 3-4-1-2 di Lecce passa al 4-3-1-2 con l'esclusione di Rajkovic, Rispoli, Mazzotta, Murawski, Falletti e Moreo. Al loro posto la coppia di centrali composta da Bellusci e Struna, Fiordilino con Jajalo e Haas e Trajkovski alle spalle dei due attaccanti Nestorovski e Puscas. I due attaccanti provano a cercarsi sin da subito con il macedone che trova anche in un paio d’occasioni la conclusione verso la porta di Vicario ma con poca precisione. Meno fortunato il rumeno invece che non tira praticamente mai. La gara man mano che passa il tempo diventa accesa ma non cattiva con diversi contrasti ad interrompere il gioco, con il Palermo che riesce a costruire meno rispetto a quanto visto domenica scorsa contro il Lecce. L’occasione per gli ospiti capita con un appoggio in corner di Aleesami che completamente indisturbato per poco non mette il pallone nella sua porta. La prima frazione si chiude invece con un tiro di Jajalo che Vicario è bravo a disinnescare.Segre 59', Struna 90'.: 1 Brignoli, 14 Salvi, 2 Bellusci (Moreo 85'), 6 Struna, 19 Aleesami, 32 Haas (Murawski 77'), 8 Jajalo, 21 Fiordilino (Falletti 65'), 10 Trajkovski, 29 Puscas, 30 Nestorovski (cap.).Ammoniti: Nestorovski 59', Di Mariano 88'. Espulsi: Trajkovski 63'.