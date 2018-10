in vista del mini tour de force che attende Stellone e i suoi uomini da qui alla sfida dell'11 novembre contro il Pescara. Domani sera si parte con il Venezia dell'ex Walter Zenga che verrà a far visita ai siciliani al 'Barbera' nella sfida che ripropone la semifinale playoff della passata stagione in cui proprio Stellone, con un pari al 'Penzo' e una vittoria fra le mura amiche, eliminò i lagunari allora allenati da Pippo Inzaghi. Un match da prendere con le molle in cui il tecnico romano vorrà riproporre lo stesso schema tattico visto con il Lecce e la medesima grinta messa in campo dai suoi ragazzi. Ecco perchè si ripartirà dal 3-4-1-2 che ha funzionato in tutte le zone del campo ed in cui si vedrà qualche interprete diverso rispetto alla sfida di domenica scorsa in Salento.che non dovrebbe subire mutamenti è la difesa con lo sloveno Struna che, dopo aver esordito in pratica per la prima volta contro il Lecce, verrà confermato al centro della retroguardia con Bellusci e Rajkovic ai suoi lati. A centrocampo l'unico certo di un posto è Jajalo mentre sia sulle fasce che nel ruolo di partner del bosniaco dovrebbero scendere in campo Salvi per Rispoli, Aleesami per Mazzotta e Haas per far rifiatare Murawski. L'obiettivo di Stellone è infatti quello di far ruotare almeno quattro giocatori per partita dati i prossimi impegni ravvicinati dopo il Venezia (Carpi e Cosenza) e quindi anche in attacco si assisterà ad un consistente turnover.saranno almeno in due infatti ad accomodarsi in panchina dopo aver giocato quasi tutto il match contro il Lecce. Si tratta di Falletti, che lascerà il posto nuovamente a Trajkovski entrato in maniera positiva nel finale del 'Via del Mare', e Moreo, anche se il milanese sarà in ballottaggio con Puscas per il ruolo di spalla di Nestorovski. Il macedone numero 30 al momento è l'unica pedina inamovibile dell'attacco rosanero, con i due gol realizzati in due match a testimoniare il suo ottimo momento di forma, ed è possibile che Stellone gli affianchi alla fine il rumeno Puscas che ha dimostrato la stessa brillantezza mettendo a segno quattro gol negli ultimi tre incontri ufficiali fra nazionale Under 21 e campionato.