è fatta questa squadra, se le vittorie contro Crotone e Lecce non sono solo un caso ma la prova che l'arrivo di Roberto Stellone ha dato veramente la scossa all'ambiente rosanero. Il Palermo, che dopo i tre punti conquistati al 'Via del Mare' è tornato a respirare aria nobile nei piani alti della classifica, dal suo secondo posto in coabitazione con l'Hellas Verona guarda quindi con rinnovata fiducia al mini campionato che si appresta ad iniziare con tre gare ravvicinate, e sulla carta abbordabili, in appena otto giorni e che parte venerdì con l'anticipo contro il Venezia al 'Barbera' di una vecchia conoscenza, Walter Zenga. L'ex tecnico del Palermo, da qualche settimana alla guida dei lagunari, è reduce da un prestigioso pareggio per 1-1 che ha bloccato la corsa dell'Hellas, e di conseguenza concesso l'aggancio da parte dei siciliani, dunque il collega Stellone prenderà tutte le precauzioni del caso per non sottovalutare l'avversario di turno che non deve ingannare con i suoi cinque punti in classifica., si spera con il terzo successo di fila, il Venezia di Zenga e i rosanero dovranno preparare i bagagli per la trasferta del turno infrasettimanale di martedì 30 contro il Carpi di Fabrizio Castori. Gli emiliani, attualmente sul fondo della classifica con gli stessi cinque punti del Venezia ad appena tre dal fanalino di coda Livorno, non stanno vivendo per nulla un buon momento, con l'ultimo successo che risale allo scorso 25 settembre con la vittoria in trasferta contro il Perugia, essendo reduci da un pari col Cosenza e una sconfitta per 1-0 contro l'Ascoli. Ecco perchè il Palermo dovrà faticare non poco nel match del 'Cabassi' contro una squadra che non avrà certamente voglia di fare da sparring partner ai rosanero memore anche della sconfitta dell'anno scorso per 3-1.nuovamente fra le mura amiche sabato 3 novembre contro il Cosenza di Piero Braglia. I calabresi, in striscia positiva da tre gare con due pareggi con Perugia e Carpi e una vittoria nell'ultimo turno contro il Foggia, prima della sfida al Palermo sono attesi dalla trasferta a Brescia e sopratutto dalla sfida in casa contro la capolista Pescara. Proprio la prestazione contro la squadra abbruzzese da parte degli uomini di Braglia darà l'idea della spessore dell'avversario che Nestorovski e compagni affronteranno al 'Barbera' qualche giorno dopo. Terminato questo tour de force sarà tempo di big match contro il Pescara e lì i rosanero si augurano di essere, se non davanti al Pescara, quantomeno appaiati alla squadra di Pillon per poter andare alla successiva sosta per le nazionali con la vetta della classifica in mano, così come prospettato dal patron Zamparini.