. Raffaello Follieri sembra essere intenzionato a dare la giusta sterzata alla sua trattativa per riusciire ad acquisire il club di viale del Fante. Intervistato da La Repubblica, l'attuale propietario del Palermo, Maurizio Zamparini ha fatto il punto della situazione: "Finita l’esclusiva che avevo firmato con Follieri non significa che sia finita la trattativa, anzi io vado avanti e mi auguro di poterla chiudere. Se Follieri presenterà le garanzie che gli ho chiesto, l’indomani sono pronto a cedergli il Palermo".: "Io spero di chiudere con Follieri. Le trattative che ho in corso sono tutte importanti, ma quella di Follieri è in uno stato più avanzato. Le altre sono operazioni più a lungo termine mentre Follieri ha già pronto un suo organigramma e una squadra di professionisti di grande valore. Inoltre, farebbe il presidente in prima persona come ho fatto io quando ho acquistato il Palermo. Per questo spero di chiudere con lui e farmi definitivamente da parte".: "Il suo broker ha incontrato Anania, aspetto ancora le garanzie - conferma Zamparini a Il Giornale di Sicilia -. E poi qualcuno che compra il Palermo lo trovo. Anzi sono molto vicino a darlo. Mica c’è solo Follieri. C’è in ballo un altro soggetto importante, che mi ha già detto sì e se Follieri non porta le garanzie andrà avanti lui. Follieri doveva far vedere garanzie, gli altri no perché si tratta di società quotate in borsa con capitali enormi".: "Se le trattative sono in corso, non penso sia il caso di nominare un presidente che duri solo una settimana. L’assemblea dei soci? La data del 26 ottobre non è una scadenza…".