PALERMO - Tre gol in Nazionale e il primo che vale tre punti in maglia rosanero, questo il momento di George Puscas. Grazie alla sua rete nel finale, il Palermo è riuscito a superare per 2-1 al Via del Mare il Lecce di Fabio Liverani. Intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa, l’attaccante ha subito parlato del suo ruolo all’interno della squadra: “Stellone aveva detto a tutta la squadra che avrebbe fatto turnover, noi sappiamo comunque di essere un grande gruppo e anche numeroso. Dobbiamo sempre dare il massimo per questa squadra che merita davvero tanto. Quando entro in campo sono sempre carico sia dall'inizio che a a partita in corso, ho sempre tanta voglia di far bene. Gol? Non so perché non sia arrivato prima, avrei voluto segnare fin da subito poi è successo a Lecce e la cosa importante è che abbiamo vinto. Aspettavo tanto il gol e sono contento sia arrivato in una trasferta complicata".In ritiro non Puscas non c’era, ma l’intesa con Nestorovski migliora sempre più: "Sono arrivato un po' più tardi rispetto agli altri e non ho fatto il ritiro, ma non voglio dare colpa a queste cose perché le occasioni le ho avute anche se non sono riuscito a buttarla dentro. Nestorovski? Con Ilija mi trovo bene come con tutti gli altri, non ho mai avuto difficoltà a giocare a due. Per me qualsiasi giocatore che va in campo fa bene, perché abbiamo i giusti concetti e secondo me tutti sappiamo sempre cosa dobbiamo fare".Infine il centravanti rumeno si è soffermato sul l’aiuto che gli sta dando Stellone e sull’ambiente che circonda il Palermo: “Stellone mi ha aiutato molto, posso imparare molto da lui essendo stato anche un attaccante durante la sua carriera. Stiamo crescendo tutti e spero che potremo fare sempre meglio. Quando vai in campo sai che devi dare sempre il massimo perché il mister dà una chance a tutti i giocatori. Tutti noi sappiamo che bisogna allenarci duramente per avere una possibilità. Palermo mi piace con una tifoseria che ama il calcio, ho voluto fortemente il rosanero perché è un elemento di crescita per la mia carriera".