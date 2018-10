, l'altro si è finalmente sbloccato dopo ben sette giornate di attesa. I loro gol, per la prima volta realizzati nella stessa gara, hanno portato al successo importantissimo contro il Lecce e tre punti che proiettano il Palermo nelle zone nobilissime della classifica con un secondo posto ad appena quattro lunghezze dal Pescara capolista. Stiamo parlando ovviamente della coppia d'attacco rosanero composta da Iljia Nestorovski e George Puscas che fino ad ora in campionato non aveva fatto impazzire ma che, nei pochi minuti a disposizione al 'Via del Mare', ha messo in chiaro che potrà fare la voce grossa risultando come uno dei tandem più forti e letali della categoria cadetta. Un gol nel primo tempo per Nestorovski, con Moreo come partner del macedone e Puscas in panchina, che dopo quello segnato col Crotone ha dimostrato ancora una volta d'avere quell'istinto da rapinatore d'area che lo portò alla ribalta nella sua prima stagione in serie A., in coppia con un attaccante in grado di proteggere palla come il milanese o l'ex Inter, ha maggiore libertà di battere a rete senza la pressione delle difese avversarie che, contrariamente, con solo lui a fare da riferimento offensivo riescono trovare le giuste contromisure per limitare il suo raggio d'azione. Stellone ha compreso dunque quanto il suo numero 30 possa in realtà coesistere con un'altra punta di peso e quindi in queste prime sue due gare sulla panchina rosanero ha applicato una sorta di turnover proprio fra gli attaccanti che gravitano intorno a Nestorovski. Se con il Crotone si partì con la coppia Nestorovski-Puscas, con Trajkovski alle spalle dei due, a Lecce invece, anche per via degli impegni con le nazionali che avevano sottratto energie, in campo dal 1' sono scesi Moreo e Falletti con il macedone sempre schierato dall'inizio e per tutta la gara.che fino ad ora ha portato i suoi frutti in termini di gol e punti con Stellone che in Salento addirittura si è permesso il lusso di schierare oltre che le due punte anche i due trequartisti in contemporanea, con Falletti chiamato a giocare da mezzala in quello che in zona Cesarini è diventato un 4-3-1-2 e Trajkovski ad inventare per le punte. Adesso in vista di un trittico non impegnativo (Venezia, Carpi e Cosenza, ndr) ma in ogni caso da non prendere alla leggera è possibile che il tecnico romano, a seconda dell'evoluzione dei match, decida di far saltare ogni tanto questo turnover finale in cui l'impressione è che chiunque scenda in campo dia immediatamente una spinta in più. E' successo con Rispoli, Falletti e Moreo col Crotone e con Aleesami, Trajkovski e Puscas domenica scorsa. Il gol del rumeno poi, oltre ad interrompere un digiuno personale che in campionato durava dalla passata stagione, fa capire quanto chi entra dalla panchina sia motivato a cambiare le sorti del match.