Dopo che le ultime due settimane, coincise con la sosta del campionato di serie B, sembravano aver riaperto in maniera netta gli scenari sulla cessione del club di viale del Fante, con Maurizio Zamparini pronto a lasciare il via libera all'ingresso in società di Raffaello Follieri, l'inizio di questa nuova settimana rimette tutto in discussione, anche a causa del rientro di gran carriera di Antonio Ponte. Quest'ultimo ha seguito la squadra nella vittoriosa trasferta sul campo del Lecce, mentre le ultime dichiarazioni rilasciate dal patron rosanero in carica lasciano presagire che il principio di accordo raggiunto dal suo entourage con l'imprenditore foggiano sia saltato, a causa del mancato rispetto, da parte dello stesso Follieri, del termine ultimo per far valere la sua esclusiva sull'acquisto del Palermo., sempre in attesa che Follieri decida di presentarsi nuovamente per l'acquisizione del 100% del pacchetto azionario del Palermo calcio. In ogni caso, dopo l'entusiasmo innescato qualche giorno fa da una fuga di notizie ridimensionate da Zamparini, la situazione di stallo è tornata prepotente sotto questo aspetto. Anche perchè sono tornati alla ribalta due termini che già nel recente passato sono stati di stretta attualità, quando si parlava della probabile - ma mai avvenuta - cessione del club rosanero. Stiamo parlando di bilanci e due diligence, che già un anno e mezzo fa erano parole "di moda" nell'ambito della trattativa tra Zamparini e Paul Baccaglini. In ogni caso, è necessario attendere un nuovo sblocco da parte del Consiglio di Amministrazione per far sì che Raffaello Follieri torni a farsi vivo.in modo da ricevere il nullaosta per acquisire tutta la documentazione contabile, in modo da formulare una nuova offerta e stabilire i capitali da investire per azzerare i debiti del Palermo e rilanciarlo. E a proposito di due diligence, è proprio a questa che sempre Follieri sta lavorando per portare ancora avanti la trattativa con Zamparini e con il suo team di legali, così da ridurre - seppur di poco - i tempi tecnici e legati alla burocrazia per ridurre la distanza tra domanda e offerta. Raffaello Follieri, dunque, torna a essere in pole position per l'acquisizione del 100% del Palermo calcio, ammesso che abbia mai perso questa posizione di vantaggio data da una presenza di capitali che Ponte non ha mai potuto promettere. Dalla parte dell'imprenditore italo-svizzero, invece, c'è la possibilità di accontentarsi (si fa per dire) della presidenza.