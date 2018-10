Adesso non c’è nessuna esclusiva, ma alla fine era solo un impegno a non trattare con altre cordate".

. Zamparini continua a lavorare con i tre interlocutori che negli ultimi mesi hanno trattato per l'acquisto della società rosanero: Antonio Ponte, Raffaello Follieri e la cordata americana. Una corsa piena di colpi di scena e fatta di continui sorpassi e controsorpassi.dove il patron del Palermo si impegnava a non trattare con altre cordate. Tale sottoscrizione sarebbe dovuta essere valida fino al 24 ottobre, ma così non è. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, il numero uno del club di viale del Fante ha dichiarato: ", che con il suo fondo Raifin vorrebbe entrare in società con circa il 10% e continua ad essere l'unico candidato alla presidenza del club. La trattativa con Follieri però prosegue ugualmente a prescindere dal fatto che l'accordo sia scaduto. Follieri pressa, Ponte spera, gli americani attendono...