, dopo quello con il Foggia con Bruno Tedino in panchina, anche se il 2-1 inflitto al Lecce di Fabio Liverani è apparso diverso da quello che i rosanero conseguirono con una travolgente rimonta contro i rossoneri di Grassadonia. In quel caso da una situazione di svantaggio, e grazie ad un grande prestazione individuale di Trajkovski, i rosanero seppero ribaltare il punteggio mentre ieri al 'Via del Mare' per lunghi tratti si è vista una squadra in pieno controllo della gara anche quando l'avversario, dopo il gol che aveva aperto le ostilità di Nestorovski, era pervenuto al pareggio con Tabanelli. I siciliani infatti anche nel secondo tempo sembravano quasi in attesa che il proprio tecnico Stellone decidesse di schierare l'artiglieria pesante a disposizione per portarsi a casa altri tre punti, così come accaduto già prima della sosta contro il Crotone.ha ricordato a molti infatti quello di Nestorovski sul finire del match contro i calabresi, due gol nei minuti finali per non dare scampo all'avversario di replica. Stellone ha dunque lavorato su quei cali di tensione, che nella passata stagione sono costati tantissimi punti ai rosanero da una situazione di vantaggio, affidandosi ad una tattica iperoffensiva negli ultimi minuti in grado di riportare vigore e fiducia in tutta la squadra che, piuttosto di vedersi togliere potenziale offensivo per mantenere il risultato, può contare su tutte le proprie bocche di fuoco pronte a colpire. Ecco spiegato il perchè dell'attesa nello schierare i reduci dagli impegni con le nazionali sono negli ultimi venti minuti con Trajkovski e Puscas capaci di trovare, in collaborazione con Falletti e Nestorovski, il corridoio giusto per aprire la difesa del Lecce.nel saper attendere il momento giusto. Sono quindi questi le caratteristiche che Stellone cerca nella sua squadra e che già dopo qualche settimana sembra aver ritrovato nel suo Palermo che, come nel finale della passata stagione, sembra tornato un gruppo in grado di potersi prendere la testa della classifica da qui a poche giornate. Il calendario in effetti adesso per i siciliani sembra venire incontro con le sfide con Venezia, Carpi e Cosenza prima del big match contro il Pescara dell'undici novembre ma per superare un trittico come quello citato poc'anzi servirà il miglior Palermo e anche il Puscas visto in questa ultima settimana fra nazionale Under 21 rumena e campionato. Il primo gol in maglia rosanero del numero 20 porta in dote infatti tantissimi spunti per Stellone che adesso sa di poter contare su due attaccanti (Nestorovski con quello di ieri sale a quota quattro gol innalzandosi a cannoniere dei rosa davanti al connazionale Trajkovski, ndr) di categoria nettamente superiore ed in grado di fare sempre la differenza.