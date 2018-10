Sulla trequarti sembra arrivato il momento di Cesar Falletti dal 1'. Il sudamericano è in vantaggio su un Trajkovski affaticato dagli impegni con la nazionale e dunque dovrebbe partire dall'inizio alle spalle delle due punte che vedranno la presenza certa di Nestorovski e poi un ballottaggio fra Puscas e Moreo per prendersi la maglia di partner d'attacco del macedone. In vantaggio nemmeno a dirlo c'è il rumeno reduce da tre gol in due partite con l'Under 21 della Romania.

dietro la formazione che scenderà in campo questa sera al 'Via del Mare' in occasione della sfida contro il Lecce degli ex Liverani, Bovo e Calderoni. Roberto Stellone, in vista di un match delicato dopo la sosta per le nazionali che ha lo ha privato di ben cinque giocatori, ha deciso dunque di seguire la strada della pretattica non annunciando nemmeno un titolare della squadra che giocherà contro i giallorossi ma facendo intendere che a partire da questa sfida in casa rosanero si assisterà a diversi cambi per dare la possibilità a tanti giocatori di poter dare il proprio contribuito. In palio ci sono tre punti pesanti per la classifica dato che il Palermo si trova ad una sola lunghezza dai salentini, attualmente in seconda posizione, e che i rosanero possono sfruttare il fattore riposo dato che lo hanno già effettuato rispetto alle loro dirette concorrenti.Nella conferenza stampa pre gara Stellone si è dunque tenuto abbottonato su quelli che saranno gli undici a scendere sul terreno di gioco anche se dagli allenamenti avvenuti in settimana si può desumere che il tecnico romano opterà per un 3-4-1-2 in cui ci saranno diverse sorprese, dettate anche dalle fatiche dei nazionali. Davanti a Brignoli intanto si tornerà a giocare con una difesa a tre la cui novità dovrebbe essere il ritorno dello sloveno Struna al fianco di Rajkovic e Bellusci, mentre Pirrello parte dalla panchina come quarta alternativa.A centrocampo, data la mancanza di un posto rispetto alla sfida con il Crotone, sarà ballotaggio fra Murawski e Haas, con il polacco leggermente in vantaggio, per fare coppia con Jajalo mentre sulle fasce ulteriori ballottaggi fra Rispoli e Salvi e Aleesami e Mazzotta. Ad essere in vantaggio in questo caso sono l'ex Parma ed il palermitano.Nei salentini tutti al completo tranne la defezione degli ultimi giorni per LIverani di Scavone. Per il resto confermato il 4-3-1-2 in cui gli ex Bovo e Calderoni guideranno la difesa insieme all'ex Benevento Venuti e Meccariello. Centrocampo muscolare con Tabanelli, Petriccione e Arrigoni mentre sulla trequarti il talento ed il fiuto del gol dell'ex Siracusa Marco Mancosu sarà messo a disposizione delle due giovani punte La Mantia e Palombi, attacco che da solo ha messo a segno dieci gol fino ad ora.Vigorito; Venuti, Bovo, Meccariello, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Arrigoni; Mancosu; La Mantia, Palombi. All. Liverani.Brignoli; Bellusci, Struna, Rajkovic; Rispoli, Jajalo, Murawski, Mazzotta; Falletti; Puscas, Nestorovski. All. Stellone.Manuel Volpi di Arezzo.