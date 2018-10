BRIGNOLI 6,5 Ottime parate per l'ex Benevento che salva su La Mantia e Pettinari e ottime uscite a tenere in ghiaccio il risultato nella fase di gioco più calda.STRUNA 6 Ritorno in sordina per lo sloveno che gioca la sua onesta gara.BELLUSCI 6,5 Un lottatore, vince contrasti su contrasti e ringhia sulle caviglie degli avversari.RAJKOVIC 6 Un pò in affanno contro attaccanti svelti come quelli salentini, su un suo rinvio impreciso arriva il gol del pari.RISPOLI 6 Qualche buona discesa ma pochi cross giocabili.MURAWSKI 6 Ottimo lavoro da diga a centrocampo, tanti palloni recuperati anche se contro i palleggiatori leccesi non era semplice.JAJALO 6 Gara più complicata del solito per il bosniaco che comunque si disimpegna più che bene.MAZZOTTA 5,5 Il palermitano parte bene ed ha addirittura due occasioni limpide per segnare che spreca. Il cartellino giallo pregiudica la sua prestazione e Stellone lo richiama in panca.FALLETTI 6,5 Primo tempo un pò opaco alle spalle delle due punte. Meglio nella ripresa quando ha più spazio a disposizione con i tanti attaccanti schierati da Stellone.NESTOROVSKI 7 Segna ancora da rapinatore d'area, combatte e crea l'azione del gol di Puscas. Meglio di così il macedone non poteva fare.MOREO 6 Buona gara del milanese che entra nell'azione del gol di Nestorovski lavorando il pallone che finisce sui piedi del macedone.ALEESAMI 6 Buona spinta dalla panchina.TRAJKOVSKI 6,5 Entra subito nel vivo del gioco e prova prima una conclusione e poi duetta bene con Nestorovski in occasione del vantaggio di Puscas.PUSCAS 7 E' l'uomo copertina del match, al primo pallone toccato a pochi minuti dal suo ingresso lo scaraventa con veemenza in porta.