A disp: 1 Bleve, 5 Cosenza, 6 Arrigoni, 10 Lepore, 11 Torromino, 13 Haye, 15 Marino, 17 Pettinari, 18 Dubickas, 21 Tsonev, 28 Fiamozzi, 29 Armellino.

Allenatore: Fabio Liverani.

PALERMO: 1 Brignoli, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 6 Struna, 3 Rispoli, 35 Murawski, 8 Jajalo, 27 Mazzotta, 20 Falletti, 9 Moreo, 30 Nestorovski (cap.).

A disp: 12 Avogadri, 22 Pomini, 4 Accardi, 10 Trajkovski, 14 Salvi, 19 Aleesami, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 29 Puscas, 31 Pirrello, 32 Haas.

Allenatore: Roberto Stellone.

22' Falletti per Nestorovski che conclude di prima intenzione rasoterra, blocca Vigorito.21' Nestorovski pescato in fuorigioco.18' Ancora Mazzotta sfiora ancora una volta il gol con un tiro al volo che però non inquadra la porta.17' Mazzotta servito da Moreo non trova il sinistro giusto per superare Vigorito.15' Cross di Falletti deviata in corner dalla difesa giallorossa, sugli sviluppi del corner due conclusioni di Nestorovski rimpallate.13' Corner Lecce con Brignoli che buca l'intervento su Mancosu, la palla finisce fuori.11' Tiro velleitario di Falletti, Vigorito para in presa bassa.8' Rispoli prova a lanciare Nestorovski, Meccariello chiude tutto.7' Conclusione a giro di Mancosu, alto sopra la traversa.1' Subito occasione Palermo con Moreo che si lancia in area con un colpo di testa e viene chiuso in corner.Batte il Palermo,Squadre fra poco in campo, grande spettacolo di pubblico con le due tifoserie gemellate.: 22 Vigorito, 24 Venuti, 31 Bovo, 16 Meccariello, 27 Calderoni, 23 Tabanelli, 4 Petriccione, 8 Mancosu (cap.), 30 Scavone, 14 Palombi, 19 La Mantia.Manuel Volpi (Arezzo).