Non è ancora il vero Palermo, dobbiamo dare tempo al tecnico. Ma una nuova vittoria sarebbe decisiva per l’autostima e per prendere il ritmo giusto per la Serie A. Il Palermo ha più qualità delle altre. Deve arrivare a gennaio in testa al campionato".

. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il patron del Palermo, Maurizio Zamparini ha parlato dell'attuale momento della squadra di Roberto Stellone: "Sembra che la squadra abbia ritrovato quello spirito che aveva perso. Contro il Crotone non è stata una buona partita.: "Gli voglio bene, è uno dei più forti che abbia mai avuto, straordinario, un calciatore di cui ero contentissimo - ha ammesso Zamparini -. Forse la sua delusione è che non l’ho chiamato mai come allenatore. È stato fra i papabili ma a volte è solo una questione di coincidenze. Mi fa piacere che stia facendo bene a Lecce, se le qualità del tecnico sono quelle del calciatore, diventerà grande".