, anzi si riparte dai minuti finali disputati con il Crotone. Roberto Stellone ha infatti intenzione di confermare la difesa a tre vista al 'Barbera' prima della sosta per le nazionali ed in generale da quel 3-4-1-2 che diede la scossa alla squadra rosanero nel raggiungere il successo contro i calabresi, grazie ad un gol di Nestorovski nei minuti finali. A cambiare saranno sicuramente gli interpreti del modulo per il tecnico romano, che nelle ultime settimana ha dovuto fare a meno dei cinque nazionali in giro con le proprie rappresentative, con alcune scelte che saranno dettate proprio per non gravare ulteriormente sulla condizione fisica di alcuni elementi (Trajkovski e Aleesami quelli che hanno disputato per intero i due impegni nazionali, ndr). Ecco dunque il ritorno alla retroguardia con tre elementi in cui accanto a Rajkovic e Bellusci si candida ad una maglia da titolare lo sloveno Struna.disputato in campionato o Coppa Italia, ha la sua grande chance di scendere in campo dopo le tante voci estive che lo volevano in partenza, così come tanti altri suoi compagni poi rimasti per mancanza di offerte concrete e allettanti, e qualche infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco. Un'occasione da sfruttare per ricomporre quel terzetto che nel finale della passata stagione proprio con Stellone si distinse per compattezza ed esperienza con Struna che dovrebbe facilmente superare il ballottaggio con Pirrello, anche se il prodotto della Primavera nelle gare disputate con Tedino in panchina si è ben disimpegnato.fra Murawski, Jajalo e Haas con il bosniaco che si gioca una maglia per giocare in un centrocampo che avrà bisogno di muscoli più che geometrie. Sulle fasce si torna all'antico con Salvi e Mazzotta che dovrebbero spuntarla su Rispoli e Aleesami che potrebbero essere del match nel caso di un ritorno alla difesa a quattro. In avanti Falletti è in vantaggio sulla linea della trequarti su un Trajkovski, che deve recuperare dagli impegni con la Macedonia, per giocare alle spalle delle due punte che nelle previsioni dovrebbero essere Nestorovski, più riposato visti i pochi minuti da subentrato giocati in nazionale, ed uno fra Moreo e Puscas, con il rumeno galvanizzato dai tre gol messi a segno nell'ultima settimana con la sua Under 21.