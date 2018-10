, la formazione che ha battuto il Crotone prima della sosta per le nazionali. E' questa l'idea che Roberto Stellone sembra voler seguire in vista della difficile trasferta di domenica sera contro il Lecce al 'Via del Mare', che risulta già decisiva per il recupero delle posizioni di testa da parte dei rosanero che si trovano indietro di un punto proprio dietro i giallorossi ma che possono contare sul fatto d'aver già riposato un turno rispetto alle prime della classifica. Riproporre il 4-3-1-2 già visto al 'Barbera' in occasione del suo ritorno in panchina significa rivedere i giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Aleesami, Trajkovski, Nestorovski e Puscas) in campo dopo quattro giorni dall'ultima partita disputata non dando dunque riposo ad elementi che per il tecnico romano in questa fase della stagione risultano troppo importanti.dalle gare in nazionale (vedi i tre gol di Puscas e la doppietta di Trajkovski, ndr) ingolosiscono troppo l'allenatore rosanero dal dover rinunciare ad uno dei suoi giocatori e dunque chiederà un ulteriore sforzo con la speranza di sfruttare più l'onda emotiva piuttosto che la condizione fisica. Umore opposto ma discorso analogo vale per Nestorovski, che con la Macedonia ha giocato poco e male, ma che dopo il gol con il Crotone ha voglia di dimostrare di non essere quello visto con la nazionale guidata dal tecnico Angeloski. Ecco perchè l'idea dell'attacco a due punte composto dal numero 30 e da Puscas non tramonta anzi raddoppia in occasione della sfida con il Lecce degli ex Bovo e Liverani, con il tecnico dei salentini che avrà del lavoro da fare per arginare un attacco come quello rosa.non ci sarà dunque Falletti ma ancora Trajkovski. Il trequartista, nonostante lo stop della sua nazionale in Armenia, ha dimostrato di vivere forse il miglior momento di forma da quando è in Sicilia e quindi Stellone non intende rinunciarvi dando la possibilità a Falletti di subentrare, nel momento in cui il 10 rosanero dovesse ravvisare in campo le scorie dei tre match giocati in appena una settimana. A centrocampo si va verso la conferma scontata del terzetto composto da Murawski, Jajalo e Haas, con lo svizzero che nel ruolo di mezzala avrà anche libertà di provare le sue consuete giocate offensive. In difesa invece nessuna sorpresa nè da Rispoli nè da Struna e linea a quattro che sarà composta da Salvi, Rajkovic, Bellusci e Aleesami, nonostante le due gare intere disputate dal norvegese nel doppio confronto con la Bulgaria e Mazzotta pronto a sostituirlo. Stellone dà dunque fiducia al suo primo Palermo con la possibilità di vederlo trasformato fra il primo ed il secondo tempo.