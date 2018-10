nella storia recente è profondamente intrecciata con i colori rosanero del Palermo, non fosse altro per il gemellaggio che unisce le due tifoserie da più di trent'anni da quando cioè l'allora presidente dei salentini Jurlano fu l'unico a votare contro la radiazione dei siciliani dal calcio che conta. Da lì in poi le gare contro i giallorossi, ed in special modo quelle disputate al 'Via del Mare', hanno sempre assunto un gusto particolare e regalato emozioni contrastanti ai tifosi delle due squadre che hanno comunque sempre applaudito l'avversario sia nella vittoria che nella sconfitta. Adesso che il match si riproporrà, a distanza di sei anni dall'ultimo incrocio avvenuto in serie A, riaffiorano dunque alla mente ricordi dolci per i rosanero come un 7-1 di quasi ventiquattro anni fa esatti in cui Sasà Campilongo mise a segno addirittura cinque gol che lo fecero entrare nella storia del campionato cadetto.si giocava infatti in serie B, con i salentini che da lì a poco sarebbero retrocessi in C e i siciliani invece vivevano gli effetti della cura Arcoleo in quel Palermo passato alla storia come quello dei 'picciotti', così come il 7 giugno 2003, altra data che le tifoserie delle due squadre difficilmente dimenticheranno. In un impianto salentino con più di quarantamila spettatori infatti si disputò l'ultima sfida di campionato per decidere chi sarebbe stato promosso in serie A, il primo Palermo targato Zamparini o il Lecce allenato da Delio Rossi che da lì a qualche anno sarebbe entrano anche nella storia rosanero. A staccare il biglietto per la massima serie furono i giallorossi con un netto 3-0 frutto di un bellissimo gioco e di una squadra che al suo interno poteva contare su giocatori come Ledesma, Vucinic e Bojinov. Nelle stagioni successive, quando poi le due squadre si incrociarono solo in A, nemmeno a dirlo il protagonista di ogni sfida fu Fabrizio Miccoli, con il capitano e bomber rosanero allo stesso tempo grande tifoso dal cuore giallorosso.è il doppio ex Cesare Bovo: "Ho ancora ricordi nitidi della gara in maglia giallorossa - ha ammesso in conferenza stampa il difensore tornato ad indossare la maglia del Lecce - con il Palermo del 2003, che sancì la promozione in Serie A, è un ricordo bellissimo". La gara di domenica rappresenterà però un tuffo nel passato non solo per Bovo ma anche per i vari Sicignano, Stellone e Liverani che al 'Via del Mare' ripercorreranno con la mente tante sfide speciali per la loro carriera. Il confronto fra allenatori emergenti, con Liverani passato dalle giovanili rosanero e poi tornato in Sicilia per portare addirittura in finale di Coppa Italia il club di viale del Fante e Stellone protagonista nel '99 della promozione dei salentini in A con sei gol dopo essere stato acquistato a gennaio, arricchisce di sfumature ed incroci la storia di questo Lecce-Palermo che domenica alle 21 scriverà il suo ennesimo capitolo.