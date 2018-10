Un incidente di percorso per i macedoni che adesso dovranno ritrovare la concentrazione giusta per tornare a dare una mano al proprio club. Stellone potrebbe far rifiatare entrambi dato che, come gli altri tre nazionali convocati, avranno a disposizione al massimo tre allenamenti prima della trasferta di Lecce e dunque il tecnico rosanero tiene in caldo le soluzioni Falletti e Moreo per sostituirli entrambi dall'inizio. Chi può gioire per il suo ritorno in nazionale è infine Haitam Aleesami che con la sua Norvegia ha concluso la sua parentesi con un doppio successo sulla Bulgaria che consente agli scandinavi di acciuffare in testa al gruppo C proprio i bulgari a quota 9. Un'altra gara disputata per intero anche dal terzino sinistro rosanero che in vista della trasferta in Salento con il Palermo è un altro degli indiziati per essere sostituito, al suo posto si prepara infatti Mazzotta.

la parentesi delle nazionali per i giocatori rosanero convocati con le loro rappresentative. La buona notizia arriva ancora una volta da George Puscas che dopo il gol contro il Galles venerdì scorso, con cui ha interrotto un digiuno che durava ormai dalla sfida dalla passata stagione contro l'Empoli quando indossava ancora la maglia del Novara, con l'Under 21 della Romania si è ripetuto anche ieri nell'ultimo impegno prima del rientro in Sicilia. L'attaccante classe '96 questa volta è stato mattatore con una doppietta giocando dal 1' contro il Liechtenstein, la cui nazionale maggiore qualche giorno fa subì un'altra doppietta dal rosanero Trajkovski, e risultando il migliore in campo grazie a due gol messi a segno al 14' e al 39'. Nel 4-0 finale sono due i gol di testa realizzati, la specialità dell'ex Inter, che con i rosanero in questo inizio di stagione Puscas ha tentato di realizzare diverse volte senza però trovare l'occasione giusta.che si troverà in rosa un attaccante carico e rigenerato dalla sosta con la sua nazionale e che difficilmente potrà tenere in panchina nella trasferta di domenica in programma a Lecce nonostante le tossine del doppio impegno. Chi tornerà invece con il morale leggermente ferito saranno i due macedoni Trajkovski e Nestorovski che dopo l'abbuffata di gol contro il Liechtenstein, battuta 4-1 grazie anche alla già accennata doppietta di Trajkovski, cadono malamente contro l'Armenia di Mkhitaryan a Yerevan con un altrettanto secco 4-0 tornando a mettere in discussione la leadership del gruppo D con la Macedonia sempre in testa a quota 9 ma adesso insidiata proprio dall'Armenia a 6. Dopo i 90' di sabato anche ieri un'altra gara intera disputata per Trajkovski mentre Nestorovski, partito inizialmente in panchina, è sceso in campo dal 64'.