. Il difensore serbo dalla scorsa stagione ha trovato continuità e forma fisica per riuscire a dare il suo apporto alla squadra. Intervistato dal sito ufficiale del club di viale del Fante, il numero 5 rosanero, ha parlato della gara vinta contro il Crotone: "E' stata una vittoria molto importante, non soltanto per la classifica ma anche per il morale. Era fondamentale dimenticare in fretta la sconfitta di Brescia e ripartire immediatamente. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte".: "Ha carisma ed è molto preparato, avendo lavorato con molti di noi nello scorso campionato ci conosce e noi conosciamo lui e le sue idee di calcio - ha ammesso Rajkovic -. Parla molto con i suoi calciatori ed è in grado di motivarci per rendere al massimo. L’ossatura della squadra è la stessa della scorsa stagione ed i meccanismi sono rodati, chi è arrivato in estate si è integrato perfettamente".: "Sto bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di dimostrare la mia grande voglia di giocare a calcio recuperando il tempo perduto negli ultimi anni. La maglia da titolare non mi spetta di diritto ma va meritata. La nostra è una rosa molto competitiva con più giocatori importanti per ciascun reparto".: "E’ un avversario ostico che ha già dimostrato il proprio valore contro due squadre che l’anno scorso erano in serie A. Vorrà sicuramente fare bella figura davanti ai propri tifosi, ma anche noi non vogliamo fermarci più - ha concluso Rajkovic -. Abbiamo avuto tempo per lavorare sodo e preparare questa gara nel migliore dei modi".